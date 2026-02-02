Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Dużo rund, mało wyjść. Polskie fundusze venture capital mają problem z wypłatą zysków inwestorom
W polskim ekosystemie startupowym nie brakuje inwestycji, rund finansowania i ambitnych zapowiedzi, ale prawdziwym testem dojrzałości rynku venture capital jest sprzedaż startupów. To ona pokazuje, czy kapitał zainwestowany w innowacyjne spółki rzeczywiście wraca do inwestorów – i z jakim zyskiem. Tymczasem liczba wyjść kapitałowych w Polsce wciąż jest niewielka.
Droga od zainwestowania w spółkę do tzw. exitu nie jest prosta. Inwestycje są ryzykowne i nie wszystkie przynoszą oczekiwany, szybki zysk. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego mimo rosnącej liczby inwestycji venture capital w Polsce, realnych wyjść kapitałowych wciąż jest tak niewiele.
- Co tak naprawdę mówią nieliczne exity o kondycji i dojrzałości polskiego rynku startupowego.
- Czy spektakularne przejęcia, takie jak zakup Neptune.ai przez OpenAI, są zapowiedzią zmiany trendu, czy jedynie wyjątkami potwierdzającymi regułę.