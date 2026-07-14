Pomoc publiczna dla nowej fabryki Solarisa. Znamy szczegóły inwestycji
Spółka Solaris Interurban Bus otrzyma pomoc publiczną od Skarbu Państwa. Pieniądze zostaną przekazane w związku z utworzeniem w Środzie Wielkopolskiej nowego zakładu produkującego zeroemisyjne autobusy wodorowe i elektryczne.
14.07.2026, 15:42
Nowa fabryka Solarisa w Środzie Wielkopolskiej zostanie uruchomiona w 2029 r. Fot. Solaris
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile wynosi pomoc publiczna dla spółki Solaris Interurban Bus.
- Na jaki cel zostaną przeznaczone pieniądze.
- Jak wygląda obecnie organizacja produkcji autobusów Solarisa.