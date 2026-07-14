Pomoc publiczna dla nowej fabryki Solarisa. Znamy szczegóły inwestycji

Skarb Państwa przekaże spółce Solaris Interurban Bus łącznie 8,68 mln zł. Pomoc publiczna zostanie wypłacona w dwóch częściach. W 2026 r. podmiot otrzyma od Skarbu Państwa 3,7 mln zł. Pozostałą kwotę, czyli prawie 5 mln zł, Solaris Interurban Bus dostanie w 2028 r. – jednak dopiero, gdy wykaże, że utworzył co najmniej 162 nowe miejsca pracy, a poniesione koszty inwestycji wyniosły co najmniej 116,9 mln zł. Takie zapisy wynikają z umowy o udzieleniu pomocy publicznej, do której dotarł XYZ.

Do 2027 r. koszty budowy fabryki poniesione przez Solaris Interurban Bus mają wynieść 194 mln zł. Solaris zobowiązuje się stworzyć co najmniej 270 nowych miejsc pracy i utrzymać je przez kolejne pięć lat. Ponadto w kwocie dotacji uwzględniono prawie 900 tys. zł na szkolenia dla nowych pracowników. Producent zobowiązał się również przeznaczyć co najmniej 15 proc. wartości dotacji, czyli ok. 1,3 mln zł, na współpracę z sektorem nauki.

Nowa fabryka autobusów międzymiastowych

Solaris Interurban Bus to spółka powiązana z Solaris Bus & Coach, założona w 2024 r. w Warszawie. Solaris Bus & Coach posiada w niej 100 proc. udziałów. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5 mln zł, a członkiem jej zarządu jest Luca Cordiviola, odpowiedzialny za rozwój działalności Solarisa w obszarze bezemisyjnych autobusów międzymiastowych.

Pomoc publiczna zostanie przekazana spółce w związku z budową w latach 2025-2027 w Środzie Wielkopolskiej nowego zakładu produkującego zeroemisyjne autobusy międzymiastowe – wodorowe i elektryczne. Solaris poinformował o planach budowy obiektu na wiosnę tego roku.

„Planowana fabryka, przeznaczona m.in. do produkcji autobusów międzymiastowych, ma osiągnąć gotowość operacyjną w 2029 r.” – czytamy na stronie producenta.

– Inwestujemy w rozwój naszych mocy produkcyjnych i portfolio produktowego, aby odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na zrównoważony transport w Europie i na nowych rynkach – mówiła Agata Stańda, prezeska Solarisa.

Solaris Bus & Coach miał w swoim portfolio autobusy Solaris InterUrbino. Były to pojazdy międzymiastowe, czyli przeznaczone do kursowania między miejscowościami – w komunikacji regionalnej, podmiejskiej oraz na dłuższych trasach.

– Solaris swego czasu oferował pełną gamę autobusów miejskich, w tym trolejbusy, czyli nadwozia z odpowiednim osprzętem, a także autobusy elektryczne i wodorowe. W ofercie znajdował się również segment autobusów regionalnych. Niestety, na polskim rynku nie było odpowiedniej liczby zamówień na te pojazdy, co wiązało się głównie z upadkiem przedsiębiorstw PKS – komentuje w rozmowie z XYZ dr Michał Beim, ekspert transportowy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Jak dodaje, na Zachodzie historia autobusów międzymiastowych potoczyła się nieco inaczej. Transport regionalny ewoluował w kierunku wykorzystywania pojazdów zbliżonych do autobusów miejskich, ale wyposażonych w wygodniejsze fotele i pasy bezpieczeństwa. Dr Michał Beim podkreśla, że Solaris aktywnie działa na wielu rynkach, dlatego sprzedaż autobusów nie musi ograniczać się do Polski.

Kolejne grunty pod nowy zakład

Spółka zabezpieczyła już ok. 47 ha gruntów pod budowę nowego zakładu. Celem inwestycji jest przygotowanie firmy do zwiększenia obecności w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Solaris chce również w Europie rozszerzyć ofertę autobusów produkowanych w Środzie Wielkopolskiej. Samo uruchomienie nowej fabryki nie oznacza jednak, że firma zdecyduje się skoncentrować produkcję w jednym lub dwóch zakładach. Obecnie proces wytwarzania autobusów jest rozłożony na cztery lokalizacje.

W starszym zakładzie przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej powstają stalowe konstrukcje pojazdów. Następnie trafiają one do zakładu w Kijewie, gdzie są lakierowane. Końcowy montaż odbywa się przede wszystkim w Bolechowie. Od maja część montażu końcowego odbywa się także w nowej hali w Środzie Wielkopolskiej.

Firma nie zakłada jednak likwidacji żadnego z zakładów, również po planowanym zwiększeniu liczby lokalizacji do pięciu w 2029 r. Solaris wskazuje, że stworzenie jednej dużej fabryki skupiającej całość lub znaczną część produkcji byłoby obecnie nierealne – choćby ze względu na brak odpowiednio dużych terenów inwestycyjnych.

Nowa hala produkcyjna już otwarta

Równolegle z przygotowaniem nowej fabryki Solaris zainwestował w rozbudowę istniejącego zakładu w Środzie Wielkopolskiej. Firma uruchomiła tam dodatkową halę produkcyjną, w której zatrudniono niemal 300 osób.

Rozbudowa ma również zwiększyć zatrudnienie u dostawców współpracujących z Solarisem – łącznie może powstać kilkaset dodatkowych miejsc pracy. Dzięki zwiększeniu możliwości produkcyjnych firma będzie mogła wytwarzać ok. 500 autobusów rocznie więcej.

Środa Wielkopolska od 1998 r. jest miejscem, w którym Solaris prowadzi produkcję stalowych konstrukcji autobusów i trolejbusów. Nowo uruchomiona hala rozszerzyła zakres działalności zakładu o montaż końcowy autobusów miejskich. Do tej pory ten etap produkcji realizowano wyłącznie w fabryce w Bolechowie, a obecnie odbywa się w obu lokalizacjach.

W 2025 r. Solaris przekazał klientom 1631 pojazdów. Zdecydowaną większość, bo 86 proc., stanowiły autobusy nisko- i zeroemisyjne.