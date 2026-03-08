Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Popularne mity o kobietach i mężczyznach w Polsce. Co pokazują dane?
Kobiecy szklany sufit, niewielka reprezentacja polityczna i dłuższe życie – to najczęściej powtarzane tezy o sytuacji kobiet w Polsce. Dane statystyczne pokazują jednak bardziej złożony obraz. Jak naprawdę wygląda sytuacja kobiet w Polsce na tle mężczyzn oraz kobiet w innych krajach?
Czy kobiety w Polsce mają gorzej od mężczyzn? Fot. PAP/Leszek Szymański
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie są najczęściej powtarzane mity dotyczące kobiet w Polsce.
- Jak wypadają one na tle mężczyzn.
- Jak ich sytuacja wygląda w porównaniu z kobietami z innych państw.