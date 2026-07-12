Kategoria artykułu: Społeczeństwo
Posłowie zdecydują o fotoradarach akustycznych. Czy będą mandaty za hałas?
Ministerstwo infrastruktury od dawna dostrzega problem nadmiernego hałasu emitowanego przez pojazdy. Teraz posłowie mogą zdecydować, czy oddadzą w ręce policji i samorządów narzędzie do walki o ciszę.
12.07.2026, 06:00
Fotoradary akustyczne mogą być odpowiedzią na nadmierny hałas generowany przez samochody czy motocykle. Fot. PAP/Albert Zawada
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym są fotoradary akustyczne.
- Czy pojawią się na polskich ulicach.
- Jak inne państwa radzą sobie z nadmiernym hałasem generowanym przez samochody i motocykle.