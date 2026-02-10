Kategoria artykułu: Świat
Powódź w Tunezji a polskie technologie
Od połowy stycznia zachodnią część Morza Śródziemnego nawiedzają huragany i ulewne deszcze. Dotknęły Maroko, Algierię, Hiszpanią i Portugalię. Tunezję dotknęła także gigantyczna powódź. Państwa regionu nie są przygotowane na wielką wodę. Tymczasem w Polsce są firmy, które dysponują technologiami pomocnymi w walce z żywiołem.
10.02.2026, 15:09
Powodzie w zimie są już regularnym zjawiskiem w Afryce Północnej. Fot. Gettyimages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie są przyczyny i przebieg powodzi w Tunezji.
- Jak częstym zjawiskiem są powodzie w Afryce Północnej.
- Jakie polskie technologie przeciwpowodziowe mogłyby się sprawdzić w Afryce Północnej.