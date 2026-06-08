Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Pożegnanie z koncesjami Viktora Orbána. Polubownie lub bez znieczulenia
Kluczowe sektory węgierskiej gospodarki funkcjonują w systemie wieloletnich koncesji. Korzystają na nich miliarderzy powiązani z Viktorem Orbánem, a państwo ponosi koszty. Nowy rząd zapowiadał zajęcie się tym problemem.
08.06.2026, 04:15
Lider partii Tisza obecnie premier Węgier Péter Magyar określał przyznawane za rządów Viktora Orbána koncesje mianem „nieuzasadnionego rabunku państwa”. Obiecywał zająć się problemem. Teraz przyszła na to pora. Fot. Emmanuele Contini/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie dziedziny węgierskiej gospodarki są objęte koncesjami i jakie podmioty je otrzymały.
- Dlaczego ten model koncesji jest – według ekspertów i Komisji Europejskiej – niezgodny z unijnym prawodawstwem.
- Jakie scenariusze zmian w tym systemie ma do wyboru nowa władza.