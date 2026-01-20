Kategorie artykułu: Biznes Newsy
PPL chce kupić od wojska udziały lotniska w Modlinie. „Nie ma oficjalnej korespondencji w tej sprawie”
Polskie Porty Lotnicze, udziałowiec większości lotnisk regionalnych w Polsce, chce wykupić udziały w Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin. Najchętniej od Agencji Mienia Wojskowego. Wojsko jednak zaprzecza, aby trafiło do nich jakiekolwiek oficjalne pismo z PPL-u.
20.01.2026, 04:49
Gdyby PPL-owi udało się kupić udziały od lotniska w Modlinie, miałyby pakiet większościowy. Fot. Lotnisko Warszawa-Modlin
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Polskie Porty Lotnicze (PPL) rozważają wykup kolejnych udziałów w lotnisku Warszawa-Modlin.
- Jakie bariery blokują inwestycje w porcie.
- Jakie stanowisko w sprawie ewentualnej sprzedaży udziałów zajmuje wojsko.