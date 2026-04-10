Pracownicy używają ChatGPT poza kontrolą firm. Problem shadow AI narasta
Coraz więcej pracowników korzysta z narzędzi sztucznej inteligencji bez wiedzy pracodawców. Zjawisko tzw. shadow AI przestaje być wyjątkiem, a staje się normą – niosąc ze sobą poważne ryzyka dla bezpieczeństwa danych, zgodności z przepisami i ciągłości działania firm.
10.04.2026, 10:36
Narzędzia AI są tak dobre, bo wytrenowano je na gigantycznych zbiorach danych. Także tych wgrywanych do samych narzędzi. W amerykańskim Senacie w 2025 r. przeprowadzono przesłuchania, w których wykazano gigantyczną skalę tego procederu. Fot. Chip Somodevilla/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego coraz więcej pracowników – w tym personel medyczny – korzysta z narzędzi AI poza kontrolą swoich organizacji
- Jakie zagrożenia niesie shadow AI – od wycieków danych po konsekwencje prawne i finansowe – oraz dlaczego problem rozwija się często niezauważenie
- Jak firmy mogą odzyskać kontrolę nad wykorzystaniem
AIi dlaczego edukacja pracowników bywa skuteczniejsza niż zakazy