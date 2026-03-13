Kategoria artykułu: Sport
Sport to pieniądz Sezon 2 Odc. 12
Pracują pod presją, sędziują milionerom. Ile zarabiają sędziowie piłkarscy?
Trudno wyobrazić sobie mecz piłkarski bez sędziów. A jednak mówi się o nich właściwie tylko wtedy, gdy popełnią jakiś błąd. Pracują w wartym coraz więcej biznesie, pod ogromną presją. Czy ich zarobki to odzwierciedlają? W podcaście „Sport to pieniądz” mówi o tym były sędzia międzynarodowy Rafał Rostkowski. Tłumaczy też jakie zmiany w sędziowaniu czekają nas na zbliżającym się mundialu.
Z tego odcinka dowiesz się…
- Ile jest w Polsce sędziów piłkarskich i jak wielu z nich ma zawodowe kontrakty.
- Jak różnią się zarobki sędziów w zależności od szczebla rozrywek, na którym sędziują.
- Jakie zmiany w przepisach gry będą obowiązywać od tegorocznych mistrzostw świata.