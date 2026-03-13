Pracują pod presją, sędziują milionerom. Ile zarabiają sędziowie piłkarscy?

Praca sędziego piłkarskiego nie należy do łatwych. W trakcie meczu muszą mieć oczy dookoła głowy i być w pełni skoncentrowani. Każda ich decyzja jest oceniana, a wiele z nich – nawet słusznych – podważanych. Muszą także uodpornić się na ciągłe pretensje piłkarzy i niewybredne komentarze kibiców.

– Rola sędziów jest niewdzięczna i pewnie dlatego jest ich tak mało, za mało. Sędziów brakuje, bo rzadko który człowiek lubi być krytykowany, lubi być poddawany takiej presji i coraz częściej niestety też hejtowi. To są przyczyny, przez które wielu sędziów początkujących wkrótce po zakończeniu kursu sędziowskiego rezygnuje – mówi Rafał Rostkowski, który sędziował mecze Ekstraklasy oraz spotkania międzynarodowe. Obecnie jest ekspertem sędziowski w sport.tvp.pl

Mecz za kilkadziesiąt złotych

– Ogromna większość sędziów w Polsce, kiedy jedzie na jakiś mecz – czy to dzieci, czy juniorów – poświęca temu czasami pół dnia, czasami cały dzień. Trzeba się przygotować, spakować, dojechać. A finansowo za taki mecz czasami dostają kilkadziesiąt złotych netto, czasami sto parę złotych – mówi Rafał Rostkowski.

Zarobki rosną wraz ze szczeblem rozgrywek, ale grono sędziów mogących utrzymywać się z gwizdania jest niewielkie.

– To są fascynaci w ogromnej większości. Ludzie, którzy lubią czy kochają piłkę nożną, którzy chcą uczestniczyć w tym showbiznesie na jak najwyższym poziomie. Natomiast wiadomo, że Ekstraklasa jest dla nielicznych, więc pozostaje sędziowanie właśnie w tych niższych ligach. Oczywiście, że oni jakieś pieniądze zarabiają, natomiast skala jest mniej więcej taka: na około 8 tys. sędziów w Polsce sędziów zawodowych jest dwudziestu kilku. Do tego kilkudziesięciu, może stu, może maksymalnie dwustu może z tego sędziowania dobrze sobie dorabiać – mówi Rafał Rostkowski.

Zawodowi sędziowie pracują głównie przy meczach Ekstraklasy, Pucharu Polski, czasami też 1 Ligi.

– Generalnie sędzia pracujący w Ekstraklasie może liczyć na kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Natomiast w momencie, kiedy tych meczów ma dużo – czy w Ekstraklasie, czy w Pucharze Polski – ta kwota zamienia się w kilkadziesiąt tysięcy złotych – tłumaczy Rafał Rostkowski.

Dodatkowe przychody przynoszą mecze międzynarodowe organizowane przez UEFA lub FIFA.

– Przypadki, że sędzia zarabia 50 tys. zł miesięcznie albo więcej, zdarzają się. Ale generalnie bardzo częsty przedział to jest kilkanaście, dwadzieścia parę, w porywach do trzydziestu tysięcy złotych – mówi gość „Sport to pieniądz”.

Nowe przepisy na mundialu

W ostatnich latach z pomocą sędziom przyszła technologia. System VAR czy goal-line technology ma redukować liczbę błędów, nieuniknionych w tym fachu.

– Teraz bardzo często dyskutujemy o sytuacjach, których kiedyś w ogóle nie widzieliśmy. Nie widzieli ich ani sędziowie na boisku, ani kibice w telewizji, bo po prostu nie było tylu kamer. Teraz widzimy i dzielimy włos na czworo. System VAR pokazuje, jak potężna jest siła sugestii. Kibicom wydaje się, że skoro my to w telewizji widzimy tak wyraźnie z tylu kamer, to sędzia też to musiał widzieć. Otóż nie – perspektywa boiskowa jest zupełnie inna – uważa Rafał Rostkowski.

Na zbliżających się mistrzostwach świata piłkarzy będą obowiązywać nowe przepisy. Przy wznawianiu gry z rzutu bramkowego czy wrzutu z autu, sędziowie będą pilnować im czasu.

– W takich sytuacjach, sędzia widząc, że zawodnik się ociąga, odlicza go. Jeśli piłkarz nie

wykona wrzutu z autu, to wtedy piłkę traci jego drużyna i sędzia przyznaje rzut drużynie

przeciwnej. Tak samo, gdy ociąga się, próbuje grać na czas wykonawca rzutu od bramki, bramkarz czy obrońca – mówi Rafał Rostkowski.

Arbitrzy będą też mieć narzędzie do karania zawodników, ociągających się z zejściem z boiska przy zmianie. Rafał Rostkowski opowiada, że sędziowie VAR otrzymają zgodę na podpowiadanie sędziemu głównemu czy danej drużynie należy się rzut rożny.

Ekspert sedziowski tłumaczy też, dlaczego jego zdaniem znany z siatkarskich boisk challenge prędzej czy później trafi do piłki nożnej, gdzie był już z powodzeniem testowany.