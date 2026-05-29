Prezes Enei: Polska może się stać przedmurzem energetycznego bezpieczeństwa Europy (WIDEO)

Grzegorz Kinelski, prezes zarządu Enei, stojący na czele jednej z największych grup energetycznych w Polsce, był gościem studia XYZ podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego.

Zdaniem prezesa Enei, Polska już teraz jest znaczącym graczem w europejskim systemie energetycznym.

– Europa nas potrzebuje, a my potrzebujemy Europy. To, że w dziedzinie energetyki rozwijamy się najszybciej na kontynencie, ustawia nas w roli przedmurza energetycznego bezpieczeństwa Europy – ocenia Grzegorz Kinelski.

Według niego, gwarantem stabilności i bezpieczeństwa jest bogactwo i zróżnicowanie polskiego miksu energetycznego.

– Nie możemy się obrażać się na żadne paliwo, które jest obecnie dostępne. Gdybyśmy dzisiaj poszli tylko w OZE i wyłączyli wszystkie bloki węglowe, jutro byłoby w naszych domach ciemno i mielibyśmy problemy – mówi obrazowo Grzegorz Kinelski.

Prezes Enei podkreśla wagę cyberbezpieczeństwa systemu energetycznego.

– Ważne jest to, żeby nikt się nie dostał do danych naszych klientów, ale też aby nie manipulował naszym systemem energetycznym – mówi.

Naszego rozmówcę zapytaliśmy też, czy energetyka może być gwarancją stabilności gospodarki. Jego zdaniem tak powinno być i właśnie temu służą zmiany w polskiej energetyce.

– Oczywiście, ceny energii dla biznesu powinny być niższe – powiedział Grzegorz Kinelski.

Dodał jednak, że w dłuższej perspektywie tak będzie dzięki transformacji energetycznej.

Polski Kongres Gospodarczy to jedno z kluczowych wydarzeń gospodarczych w Polsce, na którym obecni są prezesi największych firm, ministrowie odpowiedzialni za gospodarkę i bezpieczeństwo oraz liderzy rynku technologicznego i finansowego. Organizatorami są Pracodawcy RP oraz Fundacja Pozytywnych Idei.

Artykuł powstał na zlecenie Pracodawców RP.