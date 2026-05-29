Pilne
Dzieje się!

Sprawdź najnowsze informacje

1 z 1

Polski Kongres Gospodarczy

Partner
Kategoria artykułu: Biznes
Współpraca z partnerem

Prezes Enei: Polska może się stać przedmurzem energetycznego bezpieczeństwa Europy (WIDEO)

Jesteśmy na etapie zażywania lekarstwa, które się nazywa transformacja energetyczna. Terapia kosztuje, musi trochę potrwać i ma skutki uboczne. Być może przez chwilę będziemy trochę zamroczeni. Ale na koniec wyjdzie nam to na zdrowie – mówi Grzegorz Kinelski, prezes zarządu Enei.

Marcin Dzierżanowski - autor artykułu - profil
29.05.2026, 09:46
Grzegorz Kinelski, prezes Zarządu Enei
Grzegorz Kinelski, prezes Zarządu Enei

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Czy Polska jest dziś znaczącym graczem w europejskim systemie energetycznym
  2. Jaką wagę powinniśmy przywiązywać do kwestii cyberbezpieczeństwa systemu energetycznego
  3. Co jest gwarantem stabilności i bezpieczeństwa systemu energetycznego
Loading the Elevenlabs Text to Speech AudioNative Player...

Grzegorz Kinelski, prezes zarządu Enei, stojący na czele jednej z największych grup energetycznych w Polsce, był gościem studia XYZ podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego.

Zdaniem prezesa Enei, Polska już teraz jest znaczącym graczem w europejskim systemie energetycznym.

– Europa nas potrzebuje, a my potrzebujemy Europy. To, że w dziedzinie energetyki rozwijamy się najszybciej na kontynencie, ustawia nas w roli przedmurza energetycznego bezpieczeństwa Europy – ocenia Grzegorz Kinelski.

Według niego, gwarantem stabilności i bezpieczeństwa jest bogactwo i zróżnicowanie polskiego miksu energetycznego.

Gwarantem stabilności i bezpieczeństwa jest bogactwo i zróżnicowanie polskiego miksu energetycznego

– Nie możemy się obrażać się na żadne paliwo, które jest obecnie dostępne. Gdybyśmy dzisiaj poszli tylko w OZE i wyłączyli wszystkie bloki węglowe, jutro byłoby w naszych domach ciemno i mielibyśmy problemy – mówi obrazowo Grzegorz Kinelski.

Prezes Enei podkreśla wagę cyberbezpieczeństwa systemu energetycznego.

– Ważne jest to, żeby nikt się nie dostał do danych naszych klientów, ale też aby nie manipulował naszym systemem energetycznym – mówi.

Naszego rozmówcę zapytaliśmy też, czy energetyka może być gwarancją stabilności gospodarki. Jego zdaniem tak powinno być i właśnie temu służą zmiany w polskiej energetyce.

– Oczywiście, ceny energii dla biznesu powinny być niższe – powiedział Grzegorz Kinelski.

Dodał jednak, że w dłuższej perspektywie tak będzie dzięki transformacji energetycznej.

 Polski Kongres Gospodarczy to jedno z kluczowych wydarzeń gospodarczych w Polsce, na którym obecni są prezesi największych firm, ministrowie odpowiedzialni za gospodarkę i bezpieczeństwo oraz liderzy rynku technologicznego i finansowego. Organizatorami są Pracodawcy RP oraz Fundacja Pozytywnych Idei.

Główne wnioski

  1. Zdaniem prezesa Enei, Polska już teraz jest znaczącym graczem w europejskim systemie energetycznym. „Europa nas potrzebuje, a my potrzebujemy Europy”.
  2. Grzegorz Kinelski przekonuje, że w dziedzinie energetyki nasz kraj rozwija się najszybciej na kontynencie.
  3. Gwarantem stabilności i bezpieczeństwa systemu energetycznego jest bogactwo i zróżnicowanie polskiego miksu energetycznego

Artykuł powstał na zlecenie Pracodawców RP.