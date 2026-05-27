Odporność w cyfrowym świecie
Prezes ma wszystkie dostępy, pracownicy klikają w linki. Firmy proszą się o cyberatak, ale jak się nie dać?
Ludzie, technologia czy może brak roztropności zarządu? To właśnie brak świadomości i determinacji władz jest największym problemem polskich firm w obszarze cyberbezpieczeństwa – wynika z debaty zorganizowanej przez XYZ. Eksperci mówią, jak można to zmienić.
27.05.2026, 04:30
Największym problemem polskich firm w obszarze cyberbezpieczeństwa nie jest wyłącznie technologia ani błędy pojedynczych pracowników, lecz brak konsekwentnego zarządzania tym ryzykiem na poziomie władz organizacji.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego największym zagrożeniem dla firm może być nie haker, lecz brak decyzji po stronie zarządu.
- Jak proste działania, takie jak backup czy MFA, mogą zdecydować o przetrwaniu firmy po cyberataku.
- Dlaczego błąd małego partnera biznesowego może uruchomić poważny kryzys w dużej organizacji.