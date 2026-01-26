Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Prezes PZU: Koncentrujemy się na biznesie i przyszłości, ale nie odkładamy na bok rozliczeń (WYWIAD)
Ściśle współpracujemy z organami ścigania i usztywniamy procedury wewnętrzne, np. wprowadzając obowiązek, by doradcy zarządu składali pisemne sprawozdania z prac na rzecz PZU – wyjaśnia Bogdan Benczak w swoim pierwszym wywiadzie od formalnego zatwierdzenia na stanowisko prezesa największej w Polsce grupy ubezpieczeniowej. Mówi także, czy w obecnej sytuacji warto w ogóle prowadzić prace nad reorganizacją grupy, kiedy można spodziewać się decyzji na temat Link4 i jak zlikwidować dług technologiczny. Zapowiada możliwe wychodzenie za granicę w tzw. modelu MGA, nie wyklucza też przejęć.
Bogdan Benczak w swoim pierwszym wywiadzie od zatwierdzenia na prezesa PZU zapowiada mocniejsze wejście do multiagencji oraz likwidację długu technologicznego. Fot. PZU
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy prezes PZU Bogdan Benczak wierzy w realizację projektu reorganizacji grupy.
- W jakich kanałach zamierza zwiększać sprzedaż ubezpieczeń i jak to zrobi.
- Jak ocenia potencjał do wychodzenia PZU na rynki zagraniczne.