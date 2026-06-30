Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Prezes Warty apeluje o 15-procentowe podwyżki w OC. „Rynek nie ma wyjścia, inaczej utoniemy” (WYWIAD)
Jarosław Parkot, prezes Warty, ostrzega branżę przed wojną cenową w OC i AC, która może przynieść miliardowe straty. Ubezpieczyciel podniósł już w tym roku ceny, a to być może nie koniec podwyżek. Prezes z 16-letnim stażem zapowiada, że za pięć lat Warta przegoni PZU.
30.06.2026, 05:50
Jarosław Parkot uważa, że pogoń za udziałem w rynku za wszelką cenę byłaby błędem, dlatego Warta świadomie zdecydowała o wyhamowaniu dynamiki sprzedaży. Fot. Warta
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego prezes Warty celowo hamuje sprzedaż ubezpieczeń OC.
- Jakie straty czekają branżę ubezpieczeniową w najgorszych scenariuszach.
- Co prezes Warty sądzi o ujednoliceniu definicji w OWU oraz o przejęciach konkurentów.