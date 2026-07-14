Kategoria artykułu: Analizy
Produktywność bliżej Włoch niż Niemiec. Co się stało z brytyjską gospodarką?
Choć Wielka Brytania pozostaje jedną z największych gospodarek świata, jej produktywność jest dziś bliższa poziomowi Włoch i Hiszpanii niż Niemiec czy Francji. To efekt wieloletniego niedoinwestowania, załamania wzrostu po kryzysie finansowym oraz barier ograniczających rozwój najbardziej produktywnych sektorów gospodarki.
14.07.2026, 04:15
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Wielka Brytania od ponad 100 lat nie dogania USA.
- Dlaczego po 2008 r. brytyjska produktywność praktycznie przestała rosnąć.
- Jaką rolę odegrały planowanie przestrzenne i brexit.