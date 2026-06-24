Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prof. Góralczyk: Chiny piszą zasady nowego świata. Światowy ład po chińsku
Chiny nie chcą już jedynie korzystać z istniejącego porządku międzynarodowego. W opublikowanej Białej Księdze Pekin przedstawia własną wizję globalnego ładu, opartego na wielobiegunowości, suwerenności i współpracy.
24.06.2026, 14:55
Najnowsza chińska Biała Księga pokazuje coś więcej niż tylko dyplomatyczną narrację. Chiny mają już nie tylko globalne interesy, ale również gotowy projekt porządku, który ma zastąpić dominację Zachodu. Fot. I am 3D animator artist/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaką wizję globalnego ładu przedstawiają Chiny w opublikowanej Białej Księdze dotyczącej globalnego zarządzania.
- Na jakich zasadach Pekin chce oprzeć nowy porządek międzynarodowy i jaką rolę przypisuje w nim ONZ oraz państwom Globalnego Południa.
- W jaki sposób Chiny wykorzystują osłabienie dotychczasowego ładu, protekcjonizm USA i kryzys globalizacji, aby wzmocnić swoją pozycję.