Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prof. Góralczyk: Chiny wyznaczają nowy kurs gospodarki. Technologia i zielona energia priorytetem
Świat nam się trzęsie w posadach. Tymczasem z jednego miejsca – Pekinu – płyną sygnały, że jest to prawdziwa oaza spokoju i stabilności. Tamtejsze władze starają się pokazać światu, że mimo powszechnych zawirowań idą swoją własną drogą, bez względu na okoliczności. Ale między wierszami można wyczytać sygnały spowolnienia.
09.03.2026, 04:00
Jaka będzie nadchodząca pięciolatka w Chinach? O tym była mowa podczas Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, które odbyło się w dniach 5-8 marca 2026 roku. Na zdjęciu w środkowym rzędzie prezydent Chin Xi Jinping (w środku), premier Li Qiang (z prawej) i prezes Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin Wang Huning (z lewej). Fot. Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- O czym podczas Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych mówił premier Li Qiang.
- Jakie są plany gospodarcze Chin na 2026 rok.
- Jakie są najważniejsze założenia nowej pięciolatki.