Prof. Góralczyk: jak wygląda NATO 3.0 i dlaczego to dobre wieści dla Polski
Szczyt NATO w Ankarze potwierdził jedność sojuszu, którego wrogiem pozostaje Federacja Rosyjska. Ukraina może liczyć na wsparcie, Polska na kontrakty.
09.07.2026, 15:13
Choć następny szczyt NATO powinien się odbyć w Albanii, to tym razem nie zostało to ogłoszone. Dlaczego? Albania wydaje niewiele na zbrojenia (nawet poniżej 2 proc.). Na dodatek ostatnio ujawniły się tam mocne kontrowersje wokół planowanej przez córkę i zięcia Trumpa inwestycji na ekologicznie nienaruszonej wyspie u jej wybrzeży. Kilkakrotnie wyprowadziło to ludzi na ulice. Są dwie opcje – albo następny szczyt będzie odroczony, albo przeniesiony w inne miejsce. Fot. Akin Celiktas/Anadolu/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie deklaracje dotyczący nakładów na zbrojenia złożyli członkowie NATO podczas szczytu w Ankarze.
- Co uzyskała podczas szczytu Ukraina.
- Dlaczego polska delegacja może uznać szczyt za sukces.