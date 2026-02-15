Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prof. Góralczyk: Po Konferencji w Monachium. W trakcie niszczenia
Coroczna Konferencja Bezpieczeństwa zwraca w ostatnich latach coraz większą uwagę elit i mediów, albowiem nasza obecna rzeczywistość zmieniła się w stosunku do poprzednich dekad. Zamiast radosnej w swej wymowie globalizacji, wielostronnej integracji i otwartych rynków mamy na agendzie ich przeciwieństwa. To izolacjonizm, protekcjonizm, taryfy, cła, a nawet deglobalizacja. Hasłem obecnej epoki nie jest już dawne „gospodarka, głupcze”. Zostało zastąpione przez nowe: „bezpieczeństwo, głupcze”.
15.02.2026, 15:00
Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa (MSC) odbywa się co roku w hotelu Bayerischer Hof w Monachium. To jedno z kluczowych wydarzeń w świecie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Fot. Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images
