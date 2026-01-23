Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prof. Góralczyk: Rada Niepokoju
Donald Trump w obydwu przypadkach - Grenlandii i Rady Pokoju - swoim zwyczajem, licytował mocno, by potem, już podczas obrad konferencji nieco odpuścić. Ale i tak wyjechał z Davos z poczuciem odniesionego zwycięstwa.
23.01.2026, 15:03
Donald Trump podpisał w DAvos dokument inaugurujący powołanie Rady Pokoju. Fot. EPA/GIAN EHRENZELLER. Dostawca: PAP/EPA
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Donald Trump zaczął mówić o „kupnie” Grenlandii.
- Czym naprawdę jest powołana w Davos „Rada Pokoju” i dlaczego coraz więcej państw widzi w niej zagrożenie dla dotychczasowego porządku świata.
- Jak reakcje Europy, Kanady i NATO pokazują, że kończy się era ustępstw wobec Trumpa — i co to oznacza dla krajów takich jak Polska.