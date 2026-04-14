Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prof. Góralczyk: Tajwan między Pekinem a Waszyngtonem. Nowa wizja jedności zmienia układ sił
Na Tajwanie odradza się alternatywna wizja przyszłości – oparta na wspólnych chińskich korzeniach, a nie na konfrontacji z Pekinem. W tle rośnie presja geopolityczna, a kluczowe decyzje mogą zapaść nie tylko w Tajpej i Pekinie, ale także w Waszyngtonie.
14.04.2026, 04:30
Liderka tajwańskiej partii opozycyjnej, Cheng Li-wun z Kuomintangu (KMT), gestykuluje podczas konferencji prasowej 10 kwietnia 2026 r. w Pekinie w Chinach. Cheng Li-wun, która przebywa z sześciodniową wizytą w Chinach kontynentalnych, spotkała się w piątek z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. (Fot. Kevin Frayer/Getty Images)
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy odradzająca się wizja wspólnoty cywilizacyjnej z Chinami oznacza trwałą zmianę kursu Tajwanu.
- Na ile „pokojowa misja” Cheng Li-wun wpisuje się w strategiczne cele Pekinu.
- Czy wizyta Donalda Trumpa w Pekinie przesądzi o gotowości USA do obrony Tajwanu.