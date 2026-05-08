Program #StażNaDzieńDobry – staż, który procentuje w oddziałach PKO Banku Polskiego

Koniec roku akademickiego może być początkiem pierwszego ważnego kroku zawodowego. Dołącz do II edycji programu #StażNaDzieńDobry w oddziałach PKO Banku Polskiego. Program kierujemy do studentów i absolwentów. Wejdź w rolę doradcy i sprawdź, jak wygląda praca w oddziale, w banku numer 1! Aplikuj do 24 maja!

Dlaczego płatny staż w PKO Banku Polskim to dobry początek?

#StażNaDzieńDobry to trzy miesiące płatnego stażu w największym banku w Polsce. Program trwa od lipca do września, by na spokojnie przygotować Cię do pracy w jednym z najważniejszych obszarów naszych działań. W tym czasie poznasz, jak działa obsługa klienta detalicznego oraz jak codzienna praca w oddziale buduje relacje, uczy pracy zespołowej i odpowiadania na różnorodne potrzeby finansowe klientów.

W zeszłorocznej edycji, co wynika z naszych analiz – stażyści szczególnie docenili atmosferę, wsparcie zespołu, różnorodność zadań oraz możliwość poznania pracy w banku od zaplecza. Nauczyli się nowych rzeczy, zdobyli doświadczenie w kontaktach z klientami i utwierdzili się w chęci dalszego rozwoju w bankowości.



Jak wygląda staż i zadania?

Od pierwszych dni w oddziale możesz liczyć na wsparcie opiekuna, który pomoże ci wdrożyć się w zadania, poznać sposób pracy zespołu i krok po kroku wprowadzi cię w rolę. Dzięki temu łatwiej odnajdziesz się w nowym środowisku i stopniowo rozwiniesz umiejętności potrzebne w pracy z klientem.

W trakcie stażu czeka cię sporo nauki, ale to wiedza, która przyda się w przyszłości. Zaczniesz od wspierania doradców w codziennej pracy. Poznasz zasady obsługi klienta detalicznego, zgłębisz ofertę produktową oraz sposób funkcjonowania oddziału. Do twoich zadań będzie należeć także wspieranie klientów w codziennej obsłudze i pomoc w korzystaniu z kanałów zdalnych m.in. aplikacji mobilnej IKO oraz serwisu transakcyjnego iPKO. Poznasz narzędzia wykorzystywane przez doradców w całym procesie obsługi, przepisy, procedury oraz dokumentację. To informacje, które wzmocnią twoją wiedzę finansową.

#StażNaDzieńDobry to także dodatkowe aktywności. Planujemy spotkania z ekspertami z różnych obszarów działania, którzy pozwolą ci lepiej poznać specyfikę pracy w oddziale, ale też całego banku.

Po zakończeniu stażu otrzymasz dyplom. Naszym celem jest jednak współpraca na dłużej, dlatego już dzisiaj trzymamy kciuki za twoją przyszłą karierę. Ponad 60 proc. stażystów zostaje z nami!

Kto może wziąć udział w programie stażowym?

Do udziału zapraszamy studentów i studentki V roku studiów dziennych, co najmniej II roku studiów zaocznych oraz absolwentów i absolwentki uczelni wyższych do roku od otrzymania dyplomu. Program realizujemy w wybranych oddziałach, m.in. w: Warszawie, Krakowie, Gliwicach, Wrocławiu czy Olsztynie.

Czekamy na zgłoszenia od osób komunikatywnych, otwartych na ludzi i gotowych do rozwoju w obszarze nowoczesnej sprzedaży. Nie musisz wiedzieć wszystkiego – liczy się twoje nastawienie, chęć nauki i gotowość do zdobywania doświadczeń.

Dowiedz się więcej! Jak aplikować do programu? Wejdź na stronę kariery PKO Banku Polskiego: Postaw na staż, który procentuje! - PKO Bank Polski. Znajdź ofertę dla siebie, wypełnij formularz kandydata i wyślij CV. W kolejnym kroku nasi rekruterzy przejrzą przesłane zgłoszenia i skontaktują się z wybranymi osobami. Nie martw się, na bieżąco poinformujemy cię o kolejnych etapach – ponieważ wiemy, że to jest ważne. PKO Bank Polski

Zrób pierwszy krok

Aplikuj do 24 maja. Wykorzystaj wakacje i postaw na staż, który procentuje #TyWybierasz!

Zobacz, co o programie mówi Kuba, uczestnik pierwszej edycji: