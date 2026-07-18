Kategoria artykułu: Kultura
Prorocze plamy koloru. Nabiści – to będzie hit tego lata
Obrazy z Musée d'Orsay w Warszawie? Tak – na wystawie następców impresjonistów, którą można zobaczyć w Łazienkach Królewskich. Nie brakuje na niej polskich wątków.
18.07.2026, 04:00
Wystawa „Nabiści. Prorocy nowej sztuki” w Podchorążówce w Łazienkach Królewskich w Warszawie prezentuje obrazy nie tylko francuskich artystów. Fot. Lukasz Gazur
Z tego artykułu dowiesz się…
- Skąd się wzięła się nazwa ruchu artystycznego „nabiści”.
- Jak ta grupa twórców zniosła granicę między malarstwem, meblarstwem i sztuką użytkową, zmieniając sposób myślenia o codziennym otoczeniu.
- Jak ta rewolucja zmieniła polską sztukę.