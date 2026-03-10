Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Co piąty Polak ma cechy neuroatypowości. Językoznawcy ustalili, jak do nich mówić, żeby łatwiej zrozumieli komunikat
Wprowadzenie zasad prostego języka znacząco ułatwia zrozumienie firmowych komunikatów, podnosi poziom bezpieczeństwa klientów i buduje zaufanie – wynika z raportu „Siła prostego języka” przygotowanego przez PKO Bank Polski. To szczególnie ważne w kontekście zróżnicowanych potrzeb poznawczych klientów, w tym także osób neuroatypowych. Zespół dr. hab. Jacka Wasilewskiego, medioznawcy z Uniwersytetu Warszawskiego, zbadał, jak różne sposoby przetwarzania informacji wpływają na rozumienie tekstów i które elementy języka najbardziej wspierają odbiorców.
Fot. PKO BP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kim są osoby neuroatypowe i jak wiele ich jest.
- Jak tworzyć teksty zrozumiałe dla wszystkich, w tym także osób neuroatypowych.
- Dlaczego zasady prostego języka stają się biznesowym standardem.