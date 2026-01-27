Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Prowadzisz startup? Oto w co najchętniej inwestują fundusze venture capital
Trendy inwestycyjne zmieniają się z biegiem lat. Fundusze szukają zysku, więc na celownik biorą te sektory, które – ich zdaniem – w kolejnych latach będą najszybciej rosnąć. Sztuczna inteligencja pozostaje integralnym elementem większości inwestycyjnych strategii.
27.01.2026, 04:15
Inwestorzy venture capital szukają realnych zwrotów z inwestycji. Za projektami rozglądają się więc w branżach, które w danym momencie uważają za najbardziej perspektywiczne i szybko rosnące. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które sektory dziś najmocniej przyciągają kapitał VC i dlaczego właśnie one.
- Dlaczego sztuczna inteligencja przestaje być osobnym trendem, a staje się fundamentem inwestycji venture capital w Polsce.
- Czy boom na AI i technologie obronne to trwała zmiana na rynku VC, czy raczej ryzyko kolejnej inwestycyjnej bańki.