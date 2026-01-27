Prowadzisz startup? Oto w co najchętniej inwestują fundusze venture capital

Zdrowie, finanse, analiza danych – to główne sektory, w których aktualnie technologicznych rozwiązań szukają rodzimi inwestorzy venture capital (VC). Odnosi się to gównie do funduszy tzw. generalistycznych, które mają dość szeroką strategię inwestycyjną.

– W ostatnich dwóch latach zarejestrowaliśmy 64 transakcje w sektorze szeroko rozumianej ochrony zdrowia, a co czwarta z nich to inwestycja w spółkę w istotny sposób wykorzystującą lub tworzącą rozwiązania sztucznej inteligencji (AI). Spore znaczenie ma też deeptech, który najczęściej przyciąga tzw. megarundy [transakcje o ponadprzeciętnej dla rynku wartości – red.]. Wśród nich znajdują się takie firmy jak Iceye i ElevenLabs. Identyfikujemy też ciekawe projekty działające na styku tych trzech obszarów (zdrowia, AI i zaawansowanych technologii) – wśród nich warto wymienić Ingenix czy QurieGen – mówi Rozalia Urbanek, członkini zarządu ds. inwestycji w PFR Ventures.

Podkreśla, że najprawdopodobniej to właśnie komponenty AI w poszczególnych branżach będą napędzały ich dalszy rozwój. Technologia ta natomiast zdaje się przede wszystkim ułatwiać szybsze i tańsze budowanie produktów.

– W naszym ekosystemie wciąż nie mamy wyrazistych przykładów funduszy sektorowych. Pewnym wyjątkiem jest obszar deeptech, w którym działają między innymi fundusze Expeditions oraz Balnord. Jednak zdecydowana większość zespołów wybiera szerokie strategie, nastawione na oportunistyczne poszukiwanie projektów. Obserwujemy też trend, w którym byli przedsiębiorcy przechodzą na stronę inwestorską. Docelowo może przełożyć się to na bardziej sprofilowane sektorowo inwestycje – dodaje Rozalia Urbanek.

Na przestrzeni lat trendy inwestycyjne ulegały zmianom – zgodnie ze stanem zaawansowania technologicznego, nasycenia rynku technologiami z danej kategorii, pojawiającymi się bieżącymi wyzwaniami społecznymi itd.

– Zmiennych na rynku venture capital jest wiele – z jednej strony, w naturalny sposób zmieniają się trendy, z drugiej, np. bardzo duży exit inwestorów z danej spółki powoduje, że inni zaczynają się interesować twórcami podobnych co ona, projektów. Jedni na tym zyskają, inni, którzy wejdą do gry za późno, przy zbyt mocno nasyconym już rynku, najpewniej stracą. Zawsze trzeba się liczyć z tego rodzaju ryzykiem – mówi Mateusz Bodio, zarządzający multi-family office R+.

Z jego obserwacji wynika, że aktualnie na świeczniku inwestorów są m.in. technologie obronne, które nigdy dotąd nie tyły tak atrakcyjnym aktywem dla rynku venture capital w Europie, w tym w Polsce. Defence nie jest jednak dla każdego – z powodów formalnych nie może w nie inwestować wiele funduszy zasilanych kapitałem unijnym. Alternatywą dla nich jest szeroko rozumiana sztuczna inteligencja.

– AI to bardzo szerokie pole do inwestowania – od rozwiązań i narzędzi wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji, przez infrastrukturę informatyczną, aż po energetykę. Myślę, że w kontekście finansowania spółek z segmentu AI, w najbliższej przyszłości właśnie infrastruktura i energetyka będą mocniej przyciągać zainteresowanie funduszy VC. Powstające nowe rozwiązania AI będą potrzebowały większej przestrzeni i paliwa do działania – dodaje Mateusz Bodio.

R+ w najbliższej przyszłości będzie szukać zagranicznych spółek tworzących rozwiązania z obszaru defence i technologii podwójnego zastosowania. Sztuczna inteligencja także jest w grze.

Zdaniem inwestora Inwestycje – od medtechu po finanse Kapitał najczęściej trafia dziś do projektów z obszaru oprogramowania B2B, sztucznej inteligencji oraz healthtechu . Silną pozycję utrzymują rozwiązania SaaS i enterprise software – w tym narzędzia do automatyzacji procesów, analizy danych, cyberbezpieczeństwa oraz digitalizacji sektorów regulowanych. Coraz częściej są wzmacniane komponentem AI, który przestaje być osobną kategorią i staje się standardowym elementem nowych produktów technologicznych.



Rośnie także zainteresowanie deeptechami oraz technologiami podwójnego zastosowania, obejmującymi m.in. zaawansowaną analitykę obrazu, sensorykę, systemy autonomiczne czy technologie kosmiczne. Ważnym kierunkiem inwestycji pozostaje również energetyka, w szczególności technologie magazynowania energii, efektywności energetycznej oraz cyfrowe narzędzia wspierające transformację energetyczną.



W 4growth VC koncentrujemy się na startupach z gotowym produktem, pierwszymi klientami i realnym potencjałem do szybkiego skalowania – także międzynarodowego. Inwestujemy głównie w usługi finansowe oraz medtechy, wybierając projekty, które odpowiadają na konkretne potrzeby rynkowe i oferują wyraźną przewagę technologiczną.



W sektorze usług finansowych poszukujemy rozwiązań, z których mogą korzystać instytucje finansowe, a także innowacji z obszaru płatności. W obszarze medtech obserwujemy wyraźny wzrost liczby i jakości projektów, coraz częściej powstających przy uczelniach i w środowisku naukowym.

...co jest wydmuszką, a co przynosi zysk

To, jak zmieniał się rynek VC wyraźnie widać na przykładzie funduszu Inovo.vc.

– Z funduszu, który inwestował w dość podstawowe produkty software – oprogramowania dla salonów fryzjerskich czy narzędzia do nauki języków obcych online, wyrośliśmy na podmiot zainteresowany finansowaniem zaawansowanych technologicznie projektów. Pamiętajmy jednak, że inwestowanie bazuje na przewidywaniu kierunku, w jakim zmienia się świat. W 2015 r., gdy wprowadzaliśmy nasz pierwszy fundusz na rynek, większość firm nie miała jeszcze dobrego oprogramowania. Dziś przedsiębiorstwa działają w zupełnie innych realiach. Zupełnie innych projektów poszukują więc także inwestorzy – podkreśla Michał Rokosz, partner zarządzający Inovo.vc.

Przypomina, że rynek VC w Polsce przeszedł przez kilka faz. Jeszcze nie tak dawno wiele krajowych funduszy upatrywało szans w aplikacjach, SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa), gamingu, komunikatorach online, technologii blockchain i kryptoaktywach. Dziś jesteśmy na etapie zafascynowania AI.

– O ile np. kryptoaktywa nie były nam bliskie, o tyle obecnie chętnie wchodzimy w projekty AI. Stawiamy zwłaszcza na firmy, które tworzą infrastrukturę dla projektów bazujących na sztucznej inteligencji, gromadzeniu i przetwarzaniu danych itp. Przy rosnącej liczbie produktów AI rozwój infrastruktury wydaje się niezbędnym elementem dalszego rozwoju ekosystemu technologicznego – dodaje Michał Rokosz.

Inwestor dostrzega obecnie także boom na rozwiązania z obszaru defence, a co za tym idzie także z sektora przemysłu kosmicznego.

– Zachowanie funduszy w przypadku defence jest reaktywne. Mam wrażenie, że mało kto przewidział, że zapotrzebowanie na technologie militarne będzie tak duże. Rynek VC jest więc w tyle za błyskawicznymi zmianami, które zachodzą w tym obszarze. Wygrywają ci, którzy byli przygotowani lub mogli dostosować swoje cywilne rozwiązania do zastosowań obronnych – podkreśla Michał Rokosz.

Zdaniem inwestora Między zdrowym zyskiem a nadmiernym ryzykiem Movens Capital to fundusz generalistyczny. Wspieramy w rozwoju przedsiębiorców wywodzących się z Europy Środkowej, ale działających międzynarodowo. Obecnie stawiamy zwłaszcza na spółki tworzące rozwiązania AI , które mają szansę na bardzo szybki wzrost i mogą osiągnąć pozycję liderów w swoich sektorach. Nie szukamy natomiast drugiego OpenAI , nastawiamy się na spółki, które działają wertykalnie i rozwiązują bieżące problemy społeczne czy gospodarcze – tworzą agentów AI , automatyzują procesy, zwiększają efektywność innych firm itp.



Czy obawiamy się pęknięcia bańki AI? Krótko – nie w sposób, który miałby zmienić nasze podejście inwestycyjne. Nasze spółki nie sprzedają „ AI dla AI ”, tylko rozwiązują bardzo konkretne problemy klientów zdecydowanie lepiej, niż było to możliwe przed erą sztucznej inteligencji – i to w wąskich, dobrze zdefiniowanych niszach. Są wpięte w realne procesy operacyjne klientów, generują mierzalną wartość biznesową i rosną w sposób kapitałowo efektywny, często przy niższym „ burn rate ”niż klasyczne spółki software’owe sprzed kilku lat.



Nawet jeśli rynek publiczny przeżyje korektę wycen spółek „ AI-label ”, procesy po stronie klientów się nie cofną – bo te rozwiązania działają i są niezbędne. Technologia AI zostanie z nami na stałe. Ewentualne pęknięcie bańki oczyści rynek z projektów bez realnej wartości.