Mediguard: utopione prywatne i publiczne miliony. Sąd chce rozwiązać startup, inwestorzy skłóceni
Telemedyczna spółka miała rozwinąć skrzydła w okresie pandemii COVID-19. Zamiast tego może wkrótce zniknąć z rynku – od kilku lat nie składa sprawozdań finansowych. Inwestorzy są skłóceni, a jeden z nich, Rubicon Partners, niedawno się wycofał. – Czuję się dziś jak po wizycie w Las Vegas, gdzie na koniec dnia zawsze wygrywa kasyno – komentuje Paweł Witkiewicz, który uważa, że został wprowadzony w błąd przez wspólników.
06.03.2026, 05:50
Paweł Witkiewicz (z lewej) i Michał Chabowski byli razem zaangażowani w startup Mediguard. Pierwszy z nich ma do wspólników pretensje. Fundusz reprezentowany przez drugiego z nich zakończył jednak niedawno tę inwestycję z deklarowaną stratą. Fot. materiały prasowe/IT Invest, Rubicon Partners
Z tego artykułu dowiesz się…
- Z czego wynikają problemy Mediguarda i dlaczego spółka może wkrótce przestać istnieć.
- Co stało się osią konfliktu inwestorów dołączających na różnych etapach.
- Jak tłumaczy się prezes spółki, oskarżany przez akcjonariuszy o niewywiązywanie się z obowiązków.