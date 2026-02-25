Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Przeglądasz X? Twoje poglądy polityczne mogą skręcić w prawo – wnioski z badań naukowców
Najnowsze badanie naukowe opublikowane w czasopiśmie „Nature” potwierdza to, co obserwatorzy polityki w sieci widzieli od dawna. Algorytmy platformy X promowały treści konserwatywne bardziej niż lewicowo-liberalne. Co jednak zaskakuje – czytelnicy treści podsuwanych przez algorytm zmieniali poglądy polityczne. Platforma Elona Muska jawnie wpływa na procesy polityczne w USA. A w Polsce?
25.02.2026, 04:00
Na łamach „Nature” opublikowano artykuł naukowy, w którym autorzy badają polityczne efekty działania algorytmu na X. Fot. EPA/Adam Vaughan.
