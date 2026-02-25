Przeglądasz X? Twoje poglądy polityczne mogą skręcić w prawo – wnioski z badań naukowców

X (dawniej nazywany Twitterem) od dawna nie jest neutralną platformą społecznościową. Już pobieżna lektura na polskojęzycznej części portalu X naraża użytkownika na zalew fake newsów, dezinformacji, czy – i to w najlepszym razie – wpisy botów realizujących daną agendę polityczną, w tym również ze wschodu.

Zjawisko w jeszcze większej skali można zaobserwować na anglojęzycznej części portalu. W szczególności po przejęciu Twittera przez Elona Muska otwarcie wspierającego Donalda Trumpa i ruch MAGA. Muska podejrzewało się także o ręczne sterowanie algorytmem w celu zwiększenia zasięgów protrumpowskiej narracji. Sam Musk również jawnie atakował podmioty, które w danym momencie stanowiły sól w oku administracji USA. W Europie były to m.in. niemiecki i brytyjski rząd, przewodnicząca KE czy polski szef MSZ Radosław Sikorski.

To, co wszyscy użytkownicy obserwowali gołym okiem, od dawna znalazło potwierdzenie w badaniach. Na łamach „Nature” opublikowano artykuł naukowy, w którym autorzy badają polityczne efekty działania algorytmu na X. Same wnioski niekoniecznie zaskakują, ale ich skala – już tak.

Algorytm premiuje ideologię i rujnuje rzetelne informacje

Germain Gauthier, Roland Hodler, Philine Widmer i Ekaterina Zhuravskaya w 2023 r. zbadali niemal 5 tys. użytkowników X z USA. Przez 7 tygodni badacze sprawdzali co będzie pokazywane użytkownikom w zależności od wyświetlania treści w porządku chronologicznym lub proponowanym przez algorytm. Użytkownik może wybrać którąś z opcji u góry witryny, jednak domyślnie widzi się treści proponowane przez algorytm (sekcja „Dla Ciebie”).

Jaki zatem był wpływ algorytmu na użytkowników? Przede wszystkim bardziej angażował osoby, które wcześniej korzystały z widoku chronologicznego, a w ramach badania musiały przejść na algorytm. W tej podgrupie badani byli o 5,2 pkt proc. mniej chętni do ograniczania czasu spędzanego na platformie w porównaniu do użytkowników, którzy pozostali przy widoku chronologicznym.

Według badaczy taki efekt był możliwy dzięki promowaniu postów o wyższych wskaźnikach zaangażowania (polubienia, komentarze). Z badań wynika, że użytkownicy, którzy przeglądali X w trybie algorytmicznym, widzieli treści o charakterze rozrywkowym i ideologicznym o kolejno 21 proc. i 27,4 proc. częściej niż badani przeglądający posty w porządku chronologicznym.

Co jeszcze bardziej symptomatyczne – na działaniu algorytmu traciły konta tradycyjnych mediów. Posty z amerykańskich redakcji były podsuwane użytkownikom algorytmicznego feedu o ponad 58 proc. rzadziej niż użytkownikom feedu chronologicznego. Taki efekt jednoznacznie wskazuje na systemową defaworyzację mediów kosztem postów pochodzących z kont obliczonych na zwiększanie zaangażowania.

Wpływ algorytmu nie dotyczył jednak tylko zwiększenia czasu spędzonego na scrollowaniu platformy. Algorytmy nie były neutralne politycznie.

X w służbie Partii Republikańskiej

Algorytmy X systemowo „dopalały” widoczność postów o rysie konserwatywnym aż o 20 proc. Liczba robi tym większe wrażenie, kiedy porówna się analogiczną premię dla postów lewicowych lub liberalnych. Posty lewicowo-liberalne zwiększyły swoją ekspozycję zaledwie o 3,1 proc.

Najbardziej może jednak zaskoczyć efekt zanotowany wśród użytkowników, którzy w ramach badania przełączyli się z trybu chronologicznego na algorytmiczny.

To właśnie wśród tej grupy o 4,7 pkt proc. wzrosło poparcie dla priorytetów partii Donalda Trumpa po przełączeniu na algorytm. Jeszcze większy skok (o 5,5 pkt proc.) zaobserwowano w ich poglądach na toczące się śledztwa przeciwko Trumpowi. Znacznie częściej uznawali je za niedopuszczalne i motywowane politycznie. Największą zmianę zanotowano z kolei przy badaniu sentymentu wobec Wołodymyra Zełenskiego. Pierwotnie 33,4 proc. badanych z tej grupy negatywnie postrzegało prezydenta Ukrainy. Po 7 tygodniach używania algorytmu odsetek ten wzrósł aż o 7,4 pkt proc., dobijając do poziomu 40,9 proc.

Zakonserwowanie konserwatyzmu wśród użytkowników X

Spuścizną pozostałą po zakończeniu badania był także wzrost liczby obserwowanych kont o charakterze prawicowym przez użytkowników zmuszonych do feedu algorytmicznego. Zdaniem badaczy to zjawisko wzmacnia efekt skrętu w prawo w dłuższej perspektywie. Co ważne, zmiana w odwrotną stronę nie wykazała większych modyfikacji w zachowaniach. Użytkownicy używający wcześniej feedu algorytmicznego, którym w trakcie badań włączono widok chronologiczny, nie wykazali zauważalnych zmian w swoich poglądach.

Autorzy badania wskazują, że wyniki nie odzwierciedlają obecnego obrazu sytuacji, bo od przeprowadzenia badania w 2023 roku algorytm się zmienił. Sami badacze wskazują również, że rzeczywisty efekt może być nieco mniejszy, bo badano jedynie aktywnych użytkowników regularnie korzystających z platformy.

Nie zmieniło się jednak to, że na X aktorzy sceny politycznej forsują swoją agendę przez oczernianie przeciwników czy sianie dezinformacji. Wciąż także widzimy wpisy Elona Muska o wielomilionowych zasięgach wycelowane zwłaszcza w Unię Europejską. Dzięki pracy naukowców poznaliśmy efekty systemowego angażowania algorytmu platformy X do wpływania na preferencje polityczne jej użytkowników.

Wynikami badań nie jest zaskoczona dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, kierowniczka Katedra Studiów Politycznych ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

– Warto spojrzeć na to zjawisko z szerszej perspektywy. Zwróciłabym tu uwagę na tak zwany efekt sponsora. Wcześniejsze badania dotyczące platform firmy Meta sugerowały brak tego typu wpływów. Problem w tym, że były one realizowane we współpracy z samą korporacją, która udostępniała naukowcom dane. Nawet jeśli nie nazywamy tego wprost sponsoringiem, to tego typu współpraca powinna budzić nasz uzasadniony dystans. Nowe badanie, zrealizowane już w pełni niezależnie, ukazuje zupełnie odmienne wyniki, mimo że dotyczy innej platformy i zostało przeprowadzone zaledwie rok po poprzednich analizach – zauważa badaczka

Jej zdaniem, taki obraz sytuacji wynika również z długiej historii rozwoju mediów.

– Przypomina mi się tu słynna książka Neila Postmana „Zabawić się na śmierć” z 1985 r., w której opisywał, jak telewizja spłaszcza, tabloidyzuje i infantylizuje dyskurs polityczny. Zastąpiła ona merytoryczną kampanię grą na emocjach, co bezpośrednio wpłynęło na postawy wyborców. Z kolei Giovanni Sartori, włoski teoretyk demokracji, w swojej głośnej pracy „Homo videns” dowodził, jak samo wprowadzenie obrazu do przekazu zmienia jego naturę i uwagę odbiorcy. Dawne media odwoływały się przede wszystkim do emocji. Nowe media idą znacznie dalej: potrafią zaangażować niemal wszystkie nasze zmysły, a dodatkowo wprowadzają celową dezinformację. Kategoria „zaangażowania” staje się tu kluczowa, zwłaszcza że w erze deepfake'ów nie możemy już być pewni prawdziwości tego, co widzimy – podsumowuje autorka książki „Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego”.

Konieczność trudnego kompromisu w UE

Czy zatem najnowsze dowody naukowe mogą się stać impulsem dla całej Europy, by śladem Francji przyjąć bardziej proaktywną postawę wobec amerykańskich big techów?

Małgorzata Molęda-Zdziech zgadza się z tą tezą, ale zarazem zauważa pewne trudności.

– Czym innym są decyzje podejmowane z pozycji pojedynczego państwa jak Francja, a czym innym wypracowywanie rozwiązań wewnątrz zróżnicowanej wspólnoty 27 państw Unii Europejskiej. Proces dochodzenia do kompromisu, zgodny z ustaleniami traktatowymi, siłą rzeczy trwa dłużej. Przyspieszaczem tych regulacji może okazać się jednak rosnąca konkurencja i fala dezinformacji ze strony Chin. Dla Polski tradycyjnie największym zagrożeniem jest dezinformacja rosyjska, ale chińskie wpływy stają się coraz bardziej palącym problemem dla państw takich jak Francja – podkreśla Małgorzata Molęda-Zdziech.

Badaczka uważa, że takie dowody są bardzo potrzebne, ponieważ regulacje unijne powstają na podstawie wiedzy naukowej i dowodach naukowych (science based policy i evidence based policy).

– Musimy jednak pamiętać, w jak trudnej sytuacji znajduje się dziś odbiorca. Oglądając tradycyjną telewizję, mamy świadomość, że patrzymy na aktorów wcielających się w role. W nowych mediach często ulegamy manipulacji całkowicie nieświadomie, dowiadując się o fałszerstwie z dużym opóźnieniem. Odbiorca nie jest równym partnerem dla tej technologii. Poddawany jest manipulacjom w różnorodnych formach. Dlatego tak kluczowe jest budowanie cyfrowej higieny i dbanie o zróżnicowaną „dietę medialną”. Jeśli czerpiemy informacje z różnych źródeł – z prasy, literatury czy bezpośrednich rozmów z osobami spoza naszej bańki – mamy szansę zrównoważyć negatywny wpływ algorytmów i nabrać dystansu – apeluje Małgorzata Molęda-Zdziech.

Polskie problemy to nie tylko narażanie na dezinformację

Szefowa Katedry Studiów Politycznych SGH widzi również zagrożenie dla odbiorców w naszym kraju.

Jesteśmy krajem, w którym od 80 proc. do nawet 90 proc. młodych ludzi traktuje nowe media – ze szczególnym uwzględnieniem TikToka – jako jedyne źródło informacji. Średnia w Unii Europejskiej oscyluje wokół 50 proc. To przerażające.

– Niestety jako Polska mamy w tym obszarze ogromny problem. Z danych, na które powołuje się m.in. Komisja Europejska, a także z naszych krajowych badań CBOS, wyłania się bardzo niepokojący obraz. Jesteśmy krajem, w którym od 80 proc. do nawet 90 proc. młodych ludzi traktuje nowe media – ze szczególnym uwzględnieniem TikToka – jako jedyne źródło informacji. Średnia w Unii Europejskiej oscyluje wokół 50 proc. To przerażające, ponieważ obraz świata tej grupy jest kształtowany przez algorytmy niemal w stosunku jeden do jednego. Jeśli zestawimy to z niskim poziomem czytelnictwa w Polsce (ok. 40 proc. przeczytało rocznie jedną książkę), uświadamiamy sobie, że młodzi odbiorcy często nie dysponują narzędziami do krytycznego myślenia i weryfikacji docierających do nich treści – podsumowuje Małgorzata Molęda-Zdziech.