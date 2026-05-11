Przełom w leczeniu i myśleniu o otyłości. Jak biznes i medycyna uczą się nią zarządzać

Otyłość to choroba. Wciąż jeszcze jednak rzadko stawiamy tę sprawę jasno. Trudno podśmiewać się pod nosem z hasła „przybyło obywatela”, gdy lista medycznych powikłań związanych z nadmierną masą ciała obejmuje ponad 200 pozycji, w tym nadciśnienie, cukrzycę typu drugiego czy chorobę zwyrodnieniową stawów.

Osoba zmagająca się z obciążeniem organizmu traci energię znacznie szybciej, co prowadzi do zjawiska prezenteizmu – fizycznej obecności w pracy, za którą nie idzie skupienie i wydajność. Zamiast zaangażowania, pojawia się zmęczenie, które utrudnia realizację obowiązków.

– Pacjent, a dla pracodawcy: pracownik, nie śpi dobrze w nocy, bo ma obturacyjny bezdech senny, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę typu drugiego. Bolą go stawy, bo ma chorobę zwyrodnieniową stawów. Mogłabym tak długo wymieniać. Jak taka osoba ma dobrze funkcjonować w miejscu pracy? – stawia retoryczne pytanie przewodnicząca Rady Naukowej Grupy LUX MED prof. dr hab. n. med. Justyna Domienik-Karłowicz, gościni naszego cyklu wideocastów „Przełom”.

– Jak ma dobrze funkcjonować w domu, wyjść na spacer z dzieckiem, pobiec za rowerkiem, skoro po 200 metrach jest zmęczony? Jak ma z dzieckiem zagrać w tenisa? Otyłość wpływa na nas i w miejscu pracy, i w domu rodzinnym – dodaje ekspertka.

Świadomość i nowa rola pracodawcy

Problem nadwagi i otyłości przybrał rozmiary pandemii. W Polsce dotyka już połowy społeczeństwa. Największą barierą w skutecznym leczeniu pozostaje jednak ludzka psychika oraz głęboko zakorzeniony wstyd. Wielu chorych przez lata unika wizyty u specjalisty, nie zdając sobie sprawy ze skali zagrożenia i konieczności profesjonalnej interwencji.

– Pacjenci bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego, że są chorzy. Myślą tylko i wyłącznie o tym, że mają problem estetyczny. Z mojego doświadczenia jako lekarza wynika, że zwłaszcza panowie masy ciała do 120-130 kg nie postrzegają jako coś złego – zauważa prof. Justyna Domienik-Karłowicz.

Na ten psychologiczny impas nakłada się dodatkowo specyfika mniejszych miejscowości, gdzie do niedawna większa masa ciała bywała błędnie utożsamiana z życiowym dobrobytem i lepszym statusem.

W przełamywaniu tych oporów kluczową rolę mogą odegrać firmy. Standardowe abonamenty medyczne, uruchamiane dopiero w momencie wystąpienia zaawansowanej choroby, to dziś zdecydowanie za mało. Nowoczesne przedsiębiorstwa powinny kłaść nacisk na profilaktykę, zachęcając do ruchu i dając przestrzeń do dbania o zdrowie w godzinach pracy.

Przełom w walce z głodem

Ogromna odpowiedzialność spoczywa również na barkach środowiska medycznego. Niezależnie od tego, czy pacjent trafia do ginekologa, ortopedy, czy psychiatry, lekarze muszą wychodzić ze strefy komfortu i inicjować trudne rozmowy o wadze. Konfrontacja ta bywa nieprzyjemna i dla pacjentów, i dla lekarzy.

– Odbiór takiej uwagi przez pacjentów bywa różny. Część ją przyjmuje, ale niektórzy pacjenci nie są zadowoleni z tego, że lekarz zaczyna rozmowę o otyłości. Dzieje się tak głównie dlatego, że pacjent wstydzi się swojej otyłości albo uważa, że nie jest ona problemem – tłumaczy przewodnicząca Rady Naukowej Grupy LUX MED.

Dodatkowo dla osób lubiących jeść wizja rygorystycznej zmiany jadłospisu wywołuje naturalny lęk przed porażką. Jednak tu są dobre informacje.

– Medycyna przyniosła nam władzę nad głodem pacjenta. Nad tym, czy zapachy wokół niego będą decydowały o jego postępowaniu. Co prawda nie dotyczy do wszystkich pacjentów, bo niektórym takie leczenie nie pomoże, ale i tak jest to olbrzymi przełom – mówi prof. Justyna Domienik-Karłowicz.