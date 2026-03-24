Przełomowe PowerConnect Energy Summit w Gdańsku. Donald Tusk zapowiada energetyczną rewolucję

Tegoroczne PowerConnect Energy Summit 2026 w Gdańsku stało się forum kluczowych rozmów o bezpieczeństwie energetycznym regionu Morza Bałtyckiego, transformacji energetycznej Polski oraz budowie krajowych łańcuchów dostaw.

Donald Tusk: bilion na energetykę

Gościem szczytu energetycznego był premier Donald Tusk, który ocenił, że Polska staje się niekwestionowanym mocarstwem gospodarczym. Z tego powodu potrzebuje taniej i dostępnej energii.

– Tylko państwo z odpowiednimi zasobami energii będzie w stanie sprostać wyzwaniom, jakie naszykował nam XXI wiek — ocenił szef rządu.

Dodał, że stajemy się dziś największym placem budowy energetycznej, zwłaszcza że mamy w tej dziedzinie wiele lat do nadrobienia.

— Nie ma w Europie drugiego kraju, który tak szybko i intensywnie jak Polska zmienia swój sektor energetyczny. Mamy uzasadnione ambicje oraz determinację — przekonywał Tusk.

I zapowiedział, że w ciągu najbliższej dekady Polska zainwestuje w energetykę 1 bln zł. Według niego z tej kwoty ponad 220 mld zł ma zostać przeznaczone na źródła odnawialne i magazyny energii, 234 mld zł — na dystrybucję, a 160 mld zł na energetykę jądrową.

Nie ma w Europie drugiego kraju, który tak szybko i intensywnie jak Polska zmienia swój sektor energetyczny.

Szef rządu zdementował też spekulacje, że w związku z kryzysem energetycznym i wojną na Bliskim Wschodzie Zachód wróci do robienia energetycznych interesów z Rosją.

– Nie ma o tym mowy, bo to kwestia przetrwania całej wspólnoty Zachodu. Liczę tutaj nie tylko na zrozumienie, ale na pełną współpracę naszych partnerów – podkreślił Tusk.

To nie jest ideologia

Obecny na wydarzeniu Miłosz Motyka, minister energii, przekonywał z kolei, że bezpieczeństwo energetyczne nie jest ideologią.

– To pragmatyka, ekonomia i biznes, które zapewniają Polsce odporność i stabilność. Transformacja energetyczna nie jest dla polskiego przemysłu, polskich firm, polskich obywateli żadnym zagrożeniem. Jest szansą na bezpieczną Polskę, niższe ceny, zdywersyfikowane dostawy, które zapewnią nam bezpieczeństwo. I to już się dzieje – przekonywał Motyka.

Minister mówił też o znaczeniu zróżnicowanego miksu energetycznego dla stabilności kraju.

– Doświadczenia wojny za naszą wschodnią granicą pokazują, że właśnie zdywersyfikowane źródła energii i rozproszona energetyka to jest dzisiaj podstawa – ocenił szef resortu energii.

Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki, uczestniczył z kolei w Dniu Edukacji i Kariery PowerConnect Energy Summit. Mówił o znaczeniu edukacji w transformacji energetycznej.

– W energetyce jest przyszłość. Setki miliardów złotych, które inwestujemy w transformację energetyczną Polski, mają zapewnić tańszy prąd polskim rodzinom i firmom. To jest dobry kierunek, aby inwestować w edukację i studia związane z rozwojem polskiej energetyki. My staramy się tę drogę ułatwiać – przekonywał Miłosz Motyka.

Energetyczny biegun północny

W trakcie PowerConnect Energy Summit 2026 w Gdańsku wielokrotnie padała teza, że – wraz z transformacją – energetyczne centrum Polski przenosi się obecnie ze Śląska na Pomorze. To właśnie północ Polski staje się zapleczem nowoczesnej energetyki. Koncentrują się tu bowiem strategiczne inwestycje, które w najbliższych latach będą wpływać na krajowy system energetyczny i przebieg transformacji sektora. Do najważniejszych z nich należą elektrownia jądrowa w lokalizacji Lubiatowo–Kopalino, morska energetyka wiatrowa na Bałtyku, a także wielkoskalowy bateryjny magazyn energii w Żarnowcu.

– Najważniejsze strategiczne inwestycje w kraju w branży energetycznej przenoszą się na północ Polski. Naturalnym jest, że Międzynarodowe Targi Gdańskie stają się miejscem kluczowego wydarzenia branży energetycznej – tłumaczył Mateusz Nowaczyk, członek zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich, które były organizatorem wydarzenia.

Bezpieczne, bo polskie

Ważnym motywem dyskusji na tegorocznych targach Power Connect był local content, czyli wzmocnienie udziału krajowych podmiotów w transformacji energetycznej. Ilona Deręgowska, wiceprezeska Agencji Rozwoju Przemysłu, przekonywała, że realizowany przez ministerstwo aktywów państwowych projekt local content ma charakter bezprecedensowy.

– Budując siłę polskiej gospodarki i polskie PKB, w końcu zrozumieliśmy, że musimy wspierać lokalne kompetencje i podmioty – podkreślała Ilona Deręgowska.

Właśnie z tego powodu ważnym elementem wydarzenia była formuła Suppliers Day, wspierająca budowę łańcuchów dostaw i współpracę pomiędzy inwestorami a dostawcami technologii i usług dla sektora energetycznego.

Budując siłę polskiej gospodarki i polskie PKB, w końcu zrozumieliśmy, że musimy wspierać lokalne kompetencje i podmioty.

– Bardzo nam zależy, żeby Power Connect stawało się wiodącą platformą do spotkań i rozmów, a także do pozytywnego, owocnego lobbingu branży energetycznej – przekonywał Mateusz Nowaczyk.

PowerConnect 2026 to już druga edycja imprezy, która w tym roku trwała trzy dni. Zgromadziła ponad 190 wystawców, 30 paneli tematycznych i ponad 7 tys. odwiedzających Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym AMBEREXPO w Gdańsku.