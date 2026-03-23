Pułapka eurosceptycyzmu. PiS ryzykuje nastrojami antyunijnymi
Nie tylko premier Donald Tusk sugeruje Prawu i Sprawiedliwości flirt z nastrojami polexitowymi. Zwracają na to uwagę również osoby bliskie środowisku PiS. Choć partia Jarosława Kaczyńskiego nie deklaruje chęci wyjścia z Unii Europejskiej, w rywalizacji z ugrupowaniem Grzegorza Brauna coraz wyraźniej zaostrza antyunijną retorykę. To jednak wiąże się dla niej ze sporym ryzykiem.
23.03.2026, 04:56
Postawienie przez Jarosława Kaczyńskiego na Przemysława Czarnka nie jest bez związku z eurosceptycznymi nastrojami wśród wyborców. Fot. PAP/Radek Pietruszka
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego prawicowi intelektualiści zarzucają PiS tendencje polexitowe.
- Jakie wydarzenia z ostatnich tygodni mają o tym świadczyć.
- Na czym polega ryzyko dla partii Jarosława Kaczyńskiego.