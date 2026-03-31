Ekspansja na trudny rynek. Jak budować biznes w Angoli?

Afryka w polskiej wyobraźni biznesowej istnieje trochę jak obietnica i trochę jak miraż. Pojawia się w strategiach, prezentacjach i rządowych programach, po czym równie często znika. Rozmywa się gdzieś między pierwszą wizytą handlową a momentem, w którym okazuje się, że samo „bycie zainteresowanym rynkiem” nie wystarcza.

Bo w praktyce ekspansja na rynki takie jak Angola nie przypomina szybkiego wejścia na nowy segment sprzedaży. To raczej proces powolny, kosztowny i momentami niewdzięczny. Wymaga lat obecności, inwestowania bez gwarancji zwrotu i uczenia się zasad. Co gorsza, te ostatnie nie zawsze są spisane, a jeszcze rzadziej działają tak jak w Europie.

Angola przyciąga skalą: surowce, projekty infrastrukturalne, pieniądze płynące z zewnątrz. Jednocześnie odstrasza tym, co dla wielu firm okazuje się trudniejsze do oswojenia. A zatem nieprzewidywalnością instytucji, ograniczoną przejrzystością i koniecznością budowania relacji od zera, często przez lata.

W praktyce oznacza to także coś jeszcze mniej oczywistego: na pierwsze kontrakty często się nie „wchodzi”, tylko się na nie czeka – kilka lat, budując wiarygodność, obecność i sieć kontaktów. Dla wielu firm to moment graniczny, w którym kończy się cierpliwość albo finansowanie. Tylko nieliczne są w stanie ten okres przetrwać i dopiero po czasie zacząć materializować wcześniejsze wysiłki.

Dlatego ciekawsze od deklaracji o „wejściu na rynek afrykański” są konkretne historie firm, które rzeczywiście przeszły ten proces od początku do końca – jak w przypadku grupy Quenda, której rozwój dobrze ilustruje zarówno skalę wyzwań, jak i mechanikę budowania biznesu w Angoli.

Warto wiedzieć Historia Quendy Powstanie Grupy Quenda pośrednio wiąże się z programem Go Africa (2013-2016), którego celem było wsparcie ekspansji polskich firm na rynki afrykańskie. W trakcie jego realizacji w Angoli obserwowano powtarzalny problem: nawiązywane podczas misji gospodarczych kontakty rzadko przeradzały się w trwałe relacje biznesowe. Polskie firmy często zakładały, że wystarczy zaprezentować produkt bez konieczności długofalowej obecności na miejscu. W 2016 r. powstała spółka Quenda Business Initiative, początkowo skoncentrowana na doradztwie i wsparciu wejścia na rynek zamówień publicznych w Angoli. Zainteresowanie było ograniczone – ekspansję postrzegano jako ryzykowną, a część firm wycofywała się jeszcze przed rozpoczęciem realizacji kontraktów. W 2017 r. utworzono spółkę Quenda sp. z o.o., która przejęła realizację projektów, głównie w obszarze obronności i bezpieczeństwa. Równolegle Quenda Business Initiative rozszerzyła działalność o projekty cywilne. W 2022 r. powstała lokalna spółka Quenda Engenharia e Consultoria w Angoli, umożliwiająca zatrudnianie pracowników, rozliczenia i obsługę kontraktów zgodnie z lokalnym prawem.

Kontrakty Quendy

Pierwsze kontrakty pojawiły się kilka lat po powstaniu spółki. Umowę dotyczącą rozbudowy Uniwersytetu Namibe podpisano w 2018 r., natomiast jej realizacja rozpoczęła się dopiero w roku 2023. Kontrakt z angolskim resortem obrony zawarto w 2019 r., a prace ruszyły w 2021 r. Oznacza to, że przez pierwsze lata działalności spółka nie generowała przychodów, koncentrując się na budowaniu pozycji i portfela projektów.

Obecnie Quenda funkcjonuje jako holding realizujący inwestycje budowlane w modelu „pod klucz” – od finansowania i koncepcji technicznej, po wykonawstwo i uruchomienie obiektów. W grudniu 2025 r. Oddano Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Morskiego w Lobito, a otwarcie kolejnego obiektu w Moçâmedes ma nastąpić w połowie 2026 r.

W realizacji projektów spółka współpracuje z polskimi podwykonawcami, m.in. z firmami Elpro, Torhamer, Kaizen, Vidok, Dombud, LUG, Fogo, Ever oraz Deante.

Potencjał oparty na surowcach, ograniczenia instytucjonalne

Angola jest jedną z największych gospodarek Afryki, z PKB na poziomie ok. 85 mld dolarów. W latach 1994–2015 rozwijała się w tempie ponad 7 proc. rocznie, bez epizodów recesyjnych. W okresie 2016–2020 gospodarka skurczyła się o 6,6 proc., wchodząc w długotrwałe spowolnienie. Od 2021 r. powróciła na ścieżkę wzrostu, który utrzymuje się na poziomie 3–4 proc. rocznie.

Struktura gospodarki pozostaje silnie uzależniona od sektora naftowego, odpowiadającego za ok. 29 proc. PKB i 95 proc. eksportu. Angola dysponuje znaczącymi zasobami ropy i gazu, a także diamentów i innych surowców. Pod koniec 2023 r. kraj opuścił OPEC, sprzeciwiając się limitom wydobycia.

Zasoby naturalne wzmacniają zdolność kredytową państwa i ułatwiają finansowanie inwestycji infrastrukturalnych. Jednocześnie kluczowym ograniczeniem pozostaje słabość instytucji. Egzekwowanie umów jest trudne, a dostęp do wiarygodnych informacji o kontrahentach ograniczony. W efekcie działalność biznesowa wymaga długotrwałego budowania relacji i reputacji, a na realne przychody często trzeba czekać latami.

Zmiany regulacyjne i ewolucja rynku

W momencie powstawania Quendy rynek angolski charakteryzował się niskim poziomem formalizacji. Część firm funkcjonowała w szarej strefie, brakowało standardów księgowych i budowlanych, a egzekwowanie prawa było ograniczone.

Obecnie system regulacyjny jest stopniowo porządkowany. Wprowadzono obowiązki w zakresie księgowości, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, a także zwiększono skalę kontroli. Szara strefa jest ograniczana, choć proces ten pozostaje niepełny.

Istotnym impulsem zmian był wzrost zadłużenia publicznego, które w 2020 r. sięgnęło 115 proc. PKB. W kolejnych latach, dzięki reformom finansów publicznych, relację długu obniżono do ok. 60 proc. PKB.

Kontekst historyczny i kulturowy

Angola przez kilka stuleci pozostawała kolonią Portugalii, a po uzyskaniu niepodległości funkcjonowała jako państwo socjalistyczne, wspierane przez ZSRR. Okres ten naznaczyła wieloletnia wojna domowa, zakończona w 2002 r. Transformacja ustrojowa rozpoczęła się dopiero w 1991 r.

Relacje z Portugalią, mimo historycznych napięć, zostały odbudowane i mają dziś istotne znaczenie gospodarcze. W administracji publicznej Angoli pracują także osoby wykształcone w Polsce, co ułatwia kontakty biznesowe.