Radykalna przebudowa Barçy Femení. Co czeka drużynę Ewy Pajor?
FC Barcelona traci kilka ważnych zawodniczek, w tym Alexię Putellas. Mimo osłabień nadal pozostaje faworytem ligi hiszpańskiej i Ligi Mistrzyń.
29.07.2026, 04:41
Koleżanki podrzucają Alexię Putellas, gwiazdę FC Barcelony, która po 14 latach pożegnała się z klubem ze stolicy Katalonii. Fot. Eric Alonso / Stringer / Getty Images Europe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Alexia Putellas zdecydowała się odejść z FC Barcelony.
- Czym klub London City Lionesses wyróżnia się w lidze angielskiej.
- O co w następnym sezonie może powalczyć osłabiona FC Barcelona.