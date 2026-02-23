Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Rafał Brzoska: Polityka jest dla polityków. Ja mam do zbudowania globalną firmę rodem z Polski
Prezes Grupy InPost mówi, czy zaangażuje się w politykę i dlaczego potrzebujemy EWG 2.0. Opowiada o deregulacji, kryzysie Europy i przejęciu jego firmy.
23.02.2026, 05:50
– Ludzie, którzy komentowali „Brzoska sprzedał swój InPost”, nie rozumieją jednego. Nigdy nie ukrywałem, że jest on dla mnie czymś więcej niż firmą, którą zarządzam – mówi Rafał Brzoska, prezes InPostu. Fot. materiały prasowe RB
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy plotki dotyczące zaangażowania się Rafała Brzoski w politykę mają uzasadnienie.
- Jakich reform potrzebuje Europa i Polska.
- Co dalej z pracami nad deregulacją gospodarki.