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Kategorie artykułu: Biznes Polityka

Rafał Brzoska: Polska w punkcie zwrotnym. „Przedsiębiorca musi być partnerem państwa” (WIDEO)

Rafał Brzoska, szef InPostu, mówi w studio XYZ o barierach, które hamują polskie firmy: zbyt skomplikowanych podatkach, drogim prądzie i relacjach z administracją. Także o tym – na jakich warunkach możliwe jest wieloletnie porozumienie z Allegro.

Grzegorz Nawacki - autor artykułu - profil
26.06.2026, 11:55
Rafał Brzoska, prezes InPostu
Rafał Brzoska, prezes InPostu. Fot. XYZ

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Dlaczego Rafał Brzoska uważa, że państwo powinno traktować przedsiębiorców jak partnerów.
  2. Co, jego zdaniem, blokuje dziś inwestycje polskich firm – od podatków po ceny energii.
  3. Od czego zależy długoterminowe porozumienie InPostu z Allegro.
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Polska osiągnęła ogromny sukces gospodarczy, ale nie może uznać go za stan trwały – przekonuje Rafał Brzoska, twórca i prezes InPostu oraz przewodniczący rady programowej Think Tank The Company. W rozmowie w studiu XYZ podczas wydarzenia Polska Przedsiębiorcza mówił o relacji państwa z biznesem, podatkach, energii oraz o warunkach długoterminowego porozumienia InPostu z Allegro.

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Polska odniosła sukces gospodarczy w ciągu 37 lat, czego zwieńczeniem jest awans do 20 największych gospodarek świata. Ale przyszłość nie rysuje się w różowych barwach – przekonują przedsiębiorcy stojący za powołaniem programu Polska Przedsiębiorcza.

– Zawsze staram się patrzeć na szklankę do połowy pełną, a nie do połowy pustą. Polska Przedsiębiorcza to szukanie rozwiązań i generowanie dobrych projektów dla polityków wszystkich opcji, którym bliska jest przyszłość Polski – mówił Rafał Brzoska.

Jego zdaniem debata o przyszłości gospodarki powinna wyjść poza prosty spór o to, czy po trzech dekadach wzrostu Polska jest w dobrej kondycji. Jest – ale właśnie dlatego potrzebuje kolejnego impulsu rozwojowego.

– To, że jesteśmy w gronie 20 największych gospodarek świata, jest efektem ciężkiej pracy wszystkich Polaków oraz wyjątkowej zdolności adaptacji polskich przedsiębiorców. Nie możemy sobie pozwolić na spowolnienie tego rozwoju – podkreślał twórca InPostu.

Biznes powinien być partnerem państwa

Rafał Brzoska zwracał uwagę, że zdecydowana większość polskiej gospodarki powstaje w sektorze prywatnym. Jak wskazywał, polskie prywatne firmy odpowiadają za 55 proc. PKB, a cały biznes prywatny – także z udziałem kapitału zagranicznego – za ponad 75 proc. gospodarki.

– Znacząca większość dochodu narodowego brutto jest wytwarzana w prywatnych firmach, nie w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Dlatego wpływ przedsiębiorców na zmiany powinien być partnerski, kluczowy i podlegać dwustronnej debacie między biznesem a tymi, którzy tworzą prawo – przekonywał Rafał Brzoska.

Jako wzór wskazał m.in. Francję, Wielką Brytanię i Włochy. Nie dlatego, że są krajami wolnymi od biurokracji lub mają idealne podatki, ale dlatego, że administracja traktuje tam inwestora jako partnera.

– We Francji każdy przedsiębiorca, który chce zainwestować co najmniej 10 mln euro, może otrzymać project managera po stronie administracji. Taka osoba ma pomagać w uzyskiwaniu zgód, przecierać ścieżki w ministerstwach, a nawet sygnalizować, gdy prawo nie nadąża za zmianami technologicznymi – mówił szef InPostu.

Uważa, że to nie uprzywilejowanie biznesu, lecz element skutecznej polityki inwestycyjnej. Państwo powinno wymagać od firm uczciwości i płacenia podatków, ale jednocześnie aktywnie usuwać bariery, które zniechęcają do inwestowania.

Podatki, inwestycje i energia

Rafał Brzoska wskazał trzy obszary, które jego zdaniem będą kluczowe dla konkurencyjności Polski w najbliższych latach: relację przedsiębiorców z państwem, uproszczenie systemu podatkowego oraz zmianę miksu energetycznego.

– Jesteśmy dziś na 34. miejscu wśród 38. państw OECD pod względem przyjazności systemu podatkowego dla biznesu. To dramatycznie podcina nam skrzydła w zakresie inwestowania – ocenił Rafał Brzoska.

Podkreślał przy tym, że postulaty biznesu nie dotyczą unikania danin, lecz stworzenia warunków, w których firmy będą mogły przeznaczać większą część kapitału na rozwój. Jednym z tematów debaty ma być pełniejsze wykorzystanie mechanizmu estońskiego CIT, który premiuje reinwestowanie zysków.

Równie ważna jest energia. Rafał Brzoska ostrzegał, że obecny model energetyczny nie zaspokoi rosnącego zapotrzebowania gospodarki, a wysokie ceny prądu mogą trwale osłabić konkurencyjność polskich firm.

– Dziś mamy prąd trzy razy droższy niż Francja, której gospodarka opiera się na energetyce jądrowej. Polska elektrownia atomowa, nawet gdy powstanie, zasypie tylko jedną siódmą luki energetycznej, która nas czeka – mówił szef InPostu.

W jego ocenie potrzebna jest szybsza i bardziej kompleksowa zmiana podejścia do miksu energetycznego, ponieważ właśnie dostęp do taniej i stabilnej energii będzie jednym z warunków dalszego wzrostu przemysłu oraz inwestycji.

InPost i Allegro: warunkiem jest układ „win-win

W rozmowie pojawił się również wątek świeżo podpisanego listu intencyjnego między InPostem a Allegro w sprawie długoterminowej współpracy. Rafał Brzoska przyznał, że relacje obu firm – szczególnie w ostatnich dwóch latach – były trudne.

– Chcemy na serio porozmawiać, czy jesteśmy w stanie wypracować nowe ramy współpracy, w których obydwie firmy będą funkcjonować na zasadzie „win-win”, a nie „win-lose” – zaznaczył szef InPostu.

Podkreślił, że ewentualna wieloletnia umowa musi rozwiązywać także problemy widoczne z perspektywy klientów. Wskazał m.in. na sposób prezentowania opcji dostawy w koszyku zakupowym i potrzebę zamknięcia „wszystkich furtek”, które mogą ograniczać transparentność wyboru konsumenta.

– Albo podpiszemy umowę na wiele lat, opartą na zasadzie „win-win”, albo jej nie podpiszemy wcale – podsumował Rafał Brzoska.

Główne wnioski

  1. Polska potrzebuje nowego modelu relacji między państwem a biznesem. Rafał Brzoska przekonuje, że przedsiębiorcy nie powinni być jedynie adresatami kolejnych regulacji, lecz partnerami współtworzącymi warunki rozwoju gospodarki. Jako przykład wskazuje Francję, gdzie duzi inwestorzy mogą liczyć na wsparcie administracji w przechodzeniu przez procedury i dostosowywaniu przepisów do nowych technologii.
  2. Podatki i energia mogą zdecydować o tym, czy polskie firmy będą dalej inwestować. Zdaniem prezesa InPostu skomplikowany system podatkowy ogranicza zdolność firm do reinwestowania zysków, a wysokie ceny energii osłabiają konkurencyjność całej gospodarki. Rafał Brzoska podkreśla, że Polska musi szybciej szukać rozwiązań dla rosnącego zapotrzebowania na stabilny i tańszy prąd, bo sama elektrownia atomowa nie zamknie przyszłej luki energetycznej.
  3. InPost i Allegro mogą zakończyć okres „szorstkiej” współpracy, ale tylko na jasnych zasadach. Podpisany list intencyjny otwiera drogę do długoterminowej umowy między obiema firmami. Brzoska zaznacza jednak, że porozumienie musi opierać się na modelu „win-win”, a nie na przewadze jednej strony, oraz rozwiązać kwestie ważne dla klientów, w tym sposób prezentowania opcji dostawy w koszyku zakupowym.