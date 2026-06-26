Rafał Brzoska: Polska w punkcie zwrotnym. „Przedsiębiorca musi być partnerem państwa” (WIDEO)

Polska osiągnęła ogromny sukces gospodarczy, ale nie może uznać go za stan trwały – przekonuje Rafał Brzoska, twórca i prezes InPostu oraz przewodniczący rady programowej Think Tank The Company. W rozmowie w studiu XYZ podczas wydarzenia Polska Przedsiębiorcza mówił o relacji państwa z biznesem, podatkach, energii oraz o warunkach długoterminowego porozumienia InPostu z Allegro.

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Polska odniosła sukces gospodarczy w ciągu 37 lat, czego zwieńczeniem jest awans do 20 największych gospodarek świata. Ale przyszłość nie rysuje się w różowych barwach – przekonują przedsiębiorcy stojący za powołaniem programu Polska Przedsiębiorcza.

– Zawsze staram się patrzeć na szklankę do połowy pełną, a nie do połowy pustą. Polska Przedsiębiorcza to szukanie rozwiązań i generowanie dobrych projektów dla polityków wszystkich opcji, którym bliska jest przyszłość Polski – mówił Rafał Brzoska.

Jego zdaniem debata o przyszłości gospodarki powinna wyjść poza prosty spór o to, czy po trzech dekadach wzrostu Polska jest w dobrej kondycji. Jest – ale właśnie dlatego potrzebuje kolejnego impulsu rozwojowego.

– To, że jesteśmy w gronie 20 największych gospodarek świata, jest efektem ciężkiej pracy wszystkich Polaków oraz wyjątkowej zdolności adaptacji polskich przedsiębiorców. Nie możemy sobie pozwolić na spowolnienie tego rozwoju – podkreślał twórca InPostu.

Biznes powinien być partnerem państwa

Rafał Brzoska zwracał uwagę, że zdecydowana większość polskiej gospodarki powstaje w sektorze prywatnym. Jak wskazywał, polskie prywatne firmy odpowiadają za 55 proc. PKB, a cały biznes prywatny – także z udziałem kapitału zagranicznego – za ponad 75 proc. gospodarki.

– Znacząca większość dochodu narodowego brutto jest wytwarzana w prywatnych firmach, nie w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Dlatego wpływ przedsiębiorców na zmiany powinien być partnerski, kluczowy i podlegać dwustronnej debacie między biznesem a tymi, którzy tworzą prawo – przekonywał Rafał Brzoska.

Jako wzór wskazał m.in. Francję, Wielką Brytanię i Włochy. Nie dlatego, że są krajami wolnymi od biurokracji lub mają idealne podatki, ale dlatego, że administracja traktuje tam inwestora jako partnera.

– We Francji każdy przedsiębiorca, który chce zainwestować co najmniej 10 mln euro, może otrzymać project managera po stronie administracji. Taka osoba ma pomagać w uzyskiwaniu zgód, przecierać ścieżki w ministerstwach, a nawet sygnalizować, gdy prawo nie nadąża za zmianami technologicznymi – mówił szef InPostu.

Uważa, że to nie uprzywilejowanie biznesu, lecz element skutecznej polityki inwestycyjnej. Państwo powinno wymagać od firm uczciwości i płacenia podatków, ale jednocześnie aktywnie usuwać bariery, które zniechęcają do inwestowania.

Podatki, inwestycje i energia

Rafał Brzoska wskazał trzy obszary, które jego zdaniem będą kluczowe dla konkurencyjności Polski w najbliższych latach: relację przedsiębiorców z państwem, uproszczenie systemu podatkowego oraz zmianę miksu energetycznego.

– Jesteśmy dziś na 34. miejscu wśród 38. państw OECD pod względem przyjazności systemu podatkowego dla biznesu. To dramatycznie podcina nam skrzydła w zakresie inwestowania – ocenił Rafał Brzoska.

Podkreślał przy tym, że postulaty biznesu nie dotyczą unikania danin, lecz stworzenia warunków, w których firmy będą mogły przeznaczać większą część kapitału na rozwój. Jednym z tematów debaty ma być pełniejsze wykorzystanie mechanizmu estońskiego CIT, który premiuje reinwestowanie zysków.

Równie ważna jest energia. Rafał Brzoska ostrzegał, że obecny model energetyczny nie zaspokoi rosnącego zapotrzebowania gospodarki, a wysokie ceny prądu mogą trwale osłabić konkurencyjność polskich firm.

– Dziś mamy prąd trzy razy droższy niż Francja, której gospodarka opiera się na energetyce jądrowej. Polska elektrownia atomowa, nawet gdy powstanie, zasypie tylko jedną siódmą luki energetycznej, która nas czeka – mówił szef InPostu.

W jego ocenie potrzebna jest szybsza i bardziej kompleksowa zmiana podejścia do miksu energetycznego, ponieważ właśnie dostęp do taniej i stabilnej energii będzie jednym z warunków dalszego wzrostu przemysłu oraz inwestycji.

InPost i Allegro: warunkiem jest układ „ win-win ”

W rozmowie pojawił się również wątek świeżo podpisanego listu intencyjnego między InPostem a Allegro w sprawie długoterminowej współpracy. Rafał Brzoska przyznał, że relacje obu firm – szczególnie w ostatnich dwóch latach – były trudne.

– Chcemy na serio porozmawiać, czy jesteśmy w stanie wypracować nowe ramy współpracy, w których obydwie firmy będą funkcjonować na zasadzie „win-win”, a nie „win-lose” – zaznaczył szef InPostu.

Podkreślił, że ewentualna wieloletnia umowa musi rozwiązywać także problemy widoczne z perspektywy klientów. Wskazał m.in. na sposób prezentowania opcji dostawy w koszyku zakupowym i potrzebę zamknięcia „wszystkich furtek”, które mogą ograniczać transparentność wyboru konsumenta.

– Albo podpiszemy umowę na wiele lat, opartą na zasadzie „win-win”, albo jej nie podpiszemy wcale – podsumował Rafał Brzoska.