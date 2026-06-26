Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Rafał Brzoska: Polska w punkcie zwrotnym. „Przedsiębiorca musi być partnerem państwa” (WIDEO)
Rafał Brzoska, szef InPostu, mówi w studio XYZ o barierach, które hamują polskie firmy: zbyt skomplikowanych podatkach, drogim prądzie i relacjach z administracją. Także o tym – na jakich warunkach możliwe jest wieloletnie porozumienie z Allegro.
26.06.2026, 11:55
Rafał Brzoska, prezes InPostu. Fot. XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Rafał Brzoska uważa, że państwo powinno traktować przedsiębiorców jak partnerów.
- Co, jego zdaniem, blokuje dziś inwestycje polskich firm – od podatków po ceny energii.
- Od czego zależy długoterminowe porozumienie InPostu z Allegro.