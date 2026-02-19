Kategorie artykułu: Polityka Świat
Rafał Brzoska: Potrzebujemy taniej energii, AI, robotyzacji i resetu w relacjach UE-USA (WYWIAD)
Europa stoi dziś pod ścianą: droższa energia niż w Azji, brak spójnej strategii dla AI i rosnące zapóźnienie w robotyzacji wobec Chin. Dochodzą napięcia z USA i pytanie, czy bez resetu relacji transatlantyckich Europa utrzyma globalną pozycję. O potrzebie taniej energii, wspólnej polityki AI, deregulacji i roli Polski rozmawiamy w Brukseli z Rafałem Brzoską, założycielem Integer Capital Group/InPost.
19.02.2026, 09:31
Rafał Brzoska, założyciel Integer Capital Group/InPost, podczas brukselskiego szczytu biznesowego USA-UE Transatlantic Relations. Fot. XYZ
