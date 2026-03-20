Kategoria artykułu: Sport
Raheem Sterling. Kiedyś gwiazda Premier League, teraz piłkarz po przejściach i... klubowy kolega Jakuba Modera
Jeszcze kilka lat temu Raheem Sterling był jedną z gwiazd Premier League. Zachwycał w barwach Liverpoolu, a następnie powędrował do Manchesteru City. Pod wodzą Pepa Guardioli mógł rywalizować o trofea. Jednak z czasem znalazł się na zakręcie. Niedawno podjął wyzwanie za granicą, by się odrodzić.
20.03.2026, 04:45
Raheem Sterling i Jakub Moder, ofensywni piłkarze Feyenoordu Rotterdam, dziękują kibicom za doping po zwycięstwie nad SC Telstar w meczu holenderskiej Eredivisie. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakiego koszmaru doświadczył Raheem Sterling, zanim dotarł na piłkarski szczyt i zaczął reprezentować barwy Liverpoolu, Manchesteru City, Chelsea i Arsenalu.
- Dlaczego Raheem Sterling, mimo udanej dekady spędzonej w Liverpoolu i Manchesterze City, nie spełnił oczekiwań w londyńskich klubach: Chelsea i Arsenalu.
- Co sprawiło, że transfer Anglika do Feyenoordu Rotterdam wzbudził mieszane uczucia kibiców holenderskiej drużyny.