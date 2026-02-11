RBN na bojowo. Prezydent i rząd debatują o SAFE i marszałku sejmu

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego było naznaczone sporami. O SAFE, którego nieoczekiwanym przeciwnikiem stał się szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sławomir Cenckiewicz, o Donalda Trumpa i o marszałka sejmu, Włodzimierza Czarzastego.

Politycy koalicji poszli do Pałacu Prezydenckiego z nadzieją, że prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę o SAFE. Czyli o unijnym instrumencie na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa państwa. Do Polski popłynie największa część funduszy z SAFE – niemal 44 mld euro.

A obawy o podpis prezydenta są duże. Środki z unijnego instrumentu mocno krytykował wspomniany wyżej szef BBN, Sławomir Cenckiewicz. „Prezydencki minister obrony” wskazywał w mediach społecznościowych głównie na to, że nie można z tych środków kupować broni i sprzętu z USA i Korei Południowej.

Marszałek Czarzasty na cenzurowanym

Kwestia druga to problemy na linii Karol Nawrocki-Włodzimierz Czarzasty. Media podnosiły sprawę niejasnych związków Czarzastego z obywatelką Rosji. A oprócz tego jest jeszcze niedawny spór marszałka, który starł się w mediach społecznościowych z ambasadorem USA, Tomem Rose'em.

Mimo to, pytany o nastroje przed posiedzeniem Rady, Sławomir Cenckiewicz odparł krótko – „koncyliacyjne”. A obawy w koalicji rządzącej były, i to poważne. Jeden z ministrów mówił XYZ przed posiedzeniem: „oni chcą awantury”. „Oni” to oczywiście strona prezydencka.

– Tydzień temu rozesłali program RBN z konfrontacyjnym punktem. Przecież gdyby prezydent chciał się naprawdę czegoś dowiedzieć o Czarzastym, powinien zwrócić się o informacje w trybie art. 18 – słyszymy.

Chodzi o art. 18 Ustawy o ochronie informacji niejawnych. Innymi słowy – za pośrednictwem pełnomocnika ochrony informacji niejawnych.

Marszałek sejmu zwrócił się do Pałacu Prezydenckiego o uzupełnienie porządku obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Chciał, by prezydent wytłumaczył się ze znajomości w półświatku. Na ten punkt zgody jednak nie było. Z otoczenia marszałka Włodzimierza Czarzastego wynika, że marszałek podczas posiedzenia Rady chciał poruszyć ten temat niezależnie od woli prezydenta i jego ludzi.

Kontrowersje budziło również zaproszenie na Radę Bezpieczeństwa Narodowego posła Włodzimierza Skalika z Konfederacji Korony Polskiej. Podczas niedawnego kongresu partii, na której czele stoi Grzegorz Braun, prezentowano prorosyjskie poglądy.

Ruch rządu w sprawie programu SAFE

Bezpośrednio przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Rada Ministrów przyjęła ustawę wdrażającą program SAFE. Poinformował o tym wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak oznajmił w komunikacie w mediach społecznościowych, ustawa została przyjęta przez rząd „wbrew wszystkim, którzy źle życzyli Polsce”. Dodał: „Nie oglądamy się na polityczne złośliwości – konsekwentnie wzmacniamy państwo i budujemy jego siłę niezależnie od tego, komu to się nie podoba!”. Wicepremier stwierdził, że pierwsze pieniądze mogą trafić do Polski już w marcu.

Na posiedzeniu rządu premier Donald Tusk stwierdził, że program SAFE jest przedmiotem „niepotrzebnej i szkodliwej konfrontacji politycznej” między rządem a opozycją i obozem prezydenckim.

– Ja nie mam żadnych wątpliwości, to zresztą widać wyraźnie z komunikatów, które płyną i z ław opozycji, i z Pałacu Prezydenckiego, że nasi oponenci chcieliby ten projekt wywrócić. To jest próba destabilizacji całej Europy, to jest próba ograniczenia roli Polski w Unii Europejskiej – powiedział premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu poprzedzającym Radę Bezpieczeństwa Narodowego.

Premier o Radzie Pokoju: Polska nie przystąpi

Podczas posiedzenia rządu premier odniósł się również do drugiego tematu z agendy Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Poinformował, że polska ambasada w Waszyngtonie otrzymała zaproszenie na inauguracyjne posiedzenie Rady Pokoju planowane na 19 lutego.

– To jest chyba ten moment, żeby dość jednoznacznie i wyraźnie powiedzieć, że w obecnych okolicznościach, jeśli chodzi o zasady, status tej Rady, bezpośrednie cele, głównie związane z odbudową Gazy, pewne wątpliwości o charakterze ustrojowym, jeśli chodzi o kształt tej Rady, Polska nie przystąpi do prac Rady Pokoju. Ale będziemy cały czas to analizować w sposób bardzo elastyczny i oczywiście bardzo otwarty. Więc jeśli zmienią się okoliczności, które umożliwią przystąpienie do prac w tej Radzie, to nie wykluczamy żadnego scenariusza – powiedział premier.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Wątpliwości prezydenta

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczęło się kilka minut po godz. 14. Prezydent Karol Nawrocki przez ok. pół godziny części jawnej przedstawiał swoje argumenty w tematach, których dotyczyła Rada. Mówił o potrzebie sprawdzenia, czy program SAFE może służyć polskiemu bezpieczeństwu.

– Rząd powinien zabiegać, by w ten proces zaangażowani byli wszyscy. Będę wszystkich państwa do ponad politycznego zaangażowania namawiał. Zaproponuję konkretne propozycje zapisów do projektu ustawy, które będą wychodzić naprzeciw interesom Polski. W ostatnich dniach obserwujemy ze strony rządu bardzo dużą euforię w wymiarze komunikacyjnym po zatwierdzeniu pożyczki w ramach SAFE. Polacy jednak nie otrzymali pełnej informacji o tym programie i o tym chciałbym z państwem porozmawiać – mówił prezydent Karol Nawrocki.

Jego wątpliwości budziły warunki udzielenia Polsce pożyczki oraz warunkowość polityczna. Wyraził obawę, że pieniądze mogą być Polsce wypłacane jak w Krajowym Planie Odbudowy, z którego pieniądze odblokowano dopiero po zmianie władzy.

Prezydent wyraził również wątpliwość w deklaracje rządu, że 80 proc. środków z SAFE zostanie wydanych w Polsce. Wyraził nadzieję, że rząd przedstawi dokumenty, które to potwierdzą. Ponadto zakwestionował niejawność kontraktów zawartych w ramach programu SAFE.

Rada Pokoju

Prezydent Karol Nawrocki również powiedział o zaproszeniu na 19 lutego, o którym na posiedzeniu rządu mówił premier Donald Tusk. Wciąż ma nadzieję, że rząd da wyraz i zgodę na przystąpienie Polski do Rady.

– Problemem nie jest to, czy rząd ma wątpliwości. Problemem jest to, że rząd nie przedstawił mi jako prezydentowi, mimo moich rozmów z premierem, żadnego konkretnego stanowiska. Apeluję do rządu, by rząd decyzję podjął. Dziś nie ma rekomendacji, rzeczowej analizy ani opinii – mówił prezydent Karol Nawrocki.

Prezydent stwierdził również, że wokół miliarda dolarów, który trzeba wpłacić, by dołączyć na stałe do Rady Pokoju, panuje dezinformacja. Jak mówił, dołączenie do Rady na trzy lata byłoby bezpłatne, a po upływie tego czasu przewodniczący Rady podjąłby decyzję o ewentualnym dalszym członkostwie danego państwa. Według prezydenta kadencyjność nie dotyczyłaby państw, które wpłacą 1 mld dolarów w pierwszym roku członkostwa.

Prezydent uderzył w Czarzastego

Przy okazji Rady Pokoju, prezydent wymierzył pierwszy polityczny cios w kierunku marszałka sejmu Włodzimierza Czarzastego.

– W kampanii wyborczej zapytano mnie, czy usiądę do stołu z Putinem. Odpowiedziałem, że usiądę z każdym, jeżeli od tego będzie wymagać interes Rzeczpospolitej. Nie spieszy mi się do siedzenia ze zbrodniarzem Putinem i przedstawicielem reżimu Łukaszenki, jednak jeżeli będzie tego wymagać interes państwa polskiego, to jako prezydent Polski jestem na to gotowy. Z całą pewnością część z państwa nie chciałaby spędzać czasu ze mną, a ja nie chciałbym spoglądać na pana marszałka, który kiwa głową i jak rozumiem pan marszałek także. Natomiast interes bezpieczeństwa polskiego państwa wymaga tego, żebyśmy razem siedzieli – powiedział prezydent.

W trzecim punkcie harmonogramu odnoszącym się bezpośrednio do Czarzastego, prezydent porównał jego sytuację, do sprawy rosyjskiego agenta Pawła Rubcowa. Stwierdził, że dostęp marszałka sejmu do informacji niejawnych to kwestia standardów bezpieczeństwa państwa. Nawiązał do sytuacji sprzed 16 lat, kiedy po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego jego obowiązki przejął marszałek sejmu.

– Marszałek sejmu jest o jedno uderzenie serca od prezydentury. Gdyby pan Bóg zdecydował się odwołać z tego świata prezydenta RP dziś, to jutro obowiązki prezydenta sprawowałby pan marszałek Czarzasty. Nie możemy sobie pozwolić, by obowiązki głowy państwa przejęła osoba bez dostępu do informacji niejawnych – powiedział prezydent.