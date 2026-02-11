Kategoria artykułu: Polityka
RBN na bojowo. Prezydent i rząd debatują o SAFE i marszałku sejmu
Kontrowersyjny skład, duże napięcie między rządem a prezydentem, miliardy złotych w tle – to trudne pole do dyskusji. W takich warunkach odbywała się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Tuż przed posiedzeniem Rady rząd przyjął ustawę w sprawie programu SAFE.
Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego było naznaczone sporami. Fot. PAP/Radek Pietruszka
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie były najważniejsze punkty posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
- W jakiej atmosferze na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego stawiły się strona rządowa i prezydencka.
- Jakie są refleksje polityków obozu prezydenckiego i polityków koalicji rządzącej.