Kategorie artykułu: Biznes Sport
Real Madryt wciąż w rękach Florentino Péreza. Tak urzędujący prezes obronił swoje imperium
Florentino Pérez obronił władzę w Realu Madryt. Mimo sportowego kryzysu „Los Blancos”, burzliwej kampanii i pierwszego od lat kontrkandydata, socios znów postawili na człowieka, który od ćwierć wieku buduje finansową potęgę klubu.
08.06.2026, 11:48
Florentino Pérez, zwycięzca wyborów na prezesa Realu Madryt, przy urnie wyborczej. Fot. Angel Perez Meca/Europa Press Sports/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- O czym świadczy zwycięstwo Florentino Péreza nad Enrique Riquelme w wyborach na prezesa Realu Madryt i jak ocenić jego skalę.
- Jaką przewagę miał dotychczasowy prezes Realu Madryt nad kontrkandydatem i co mogło przesądzić o wyniku.
- Kto za kilka lat może zastąpić Florentino Péreza na stanowisku prezesa Realu Madryt.