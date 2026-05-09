Kategorie artykułu: Polityka Świat
Redemokratyzacja Węgier? Przykłady ze świata mówią co innego
Péter Magyar obiecał moralne i polityczne odnowienie Węgier, a także przywrócenie standardów demokratycznych. W niewielu państwach świata redemokratyzacja się jednak udała, a w większości z tych, w których podejmowano jej próby – wahadło odbiło wręcz w drugą stronę.
09.05.2026, 07:50
Premier-elekt Węgier Péter Magyar spotkał się z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen jeszcze przed objęciem teki premiera. Magyar jako priorytet przed wyborami wskazał odblokowanie zamrożonych środków unijnych dla Węgier. Fot. EPA/Geert Vanden Wijngaert
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego zmiana rządu na Węgrzech nie oznacza natychmiastowego uzdrowienia całego systemu politycznego.
- Dlaczego na świecie procesy redemokratyzacji najczęściej kończą się porażką.
- Jakie pułapki czekają na polityków obiecujących szybkie rozliczenie dawnych reżimów.