Kategoria artykułu: Społeczeństwo
Reforma pieczy zastępczej. Spór o jakość usamodzielniania trwa
Rząd pracuje nad projektem ustawy o pieczy zastępczej, w której przebywa prawie 80 tys. dzieci. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacje pozarządowe oceniają proponowane rozwiązania jako niewystarczające.
21.06.2026, 05:30
Ministerstwo Rodziny pracuje nad nową ustawą o pieczy zastępczej. Organizacje pozarządowe i Rzecznik Praw Obywatelskich mają uwagi. Fot. Pixabay
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co przewiduje projekt ustawy o pieczy zastępczej przygotowany przez MRPiPS.
- Jakie uwagi zgłaszają Rzecznik Praw Obywatelskich i organizacje pozarządowe.
- Z jakimi skutkami społecznymi i ekonomicznymi wiąże się opuszczenie pieczy zastępczej.