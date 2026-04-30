Rejestracja szkół do 9. edycji Drużyny Energii przedłużona do 5 maja

Drużyna Energii to program skierowany do uczniów klas 4-8, który ma na celu zachęcenie młodzieży do aktywności fizycznej przez wspólną zabawę i rywalizację z rówieśnikami ze szkół w całej Polsce. Do udziału w programie placówki mogą zgłaszać nauczyciele WF-u oraz dyrektorzy szkół podstawowych. Organizatorzy są świadomi, że współczesna młodzież funkcjonuje w świecie zdominowanym przez nowe technologie. Dlatego wykorzystują do popularyzacji programu media społecznościowe oraz internet. Kluczowym przesłaniem pozostaje jednak przekonanie, że najlepszą formą wspólnego spędzania czasu jest ruch.

Promocja sportu i zdrowego stylu życia

Jak wziąć udział w programie? Wystarczy zarejestrować szkołę na stronie DruzynaEnergii.pl, a w przypadku chęci ubiegania się o stroje sportowe – przesłać dodatkowo krótki materiał wideo lub prezentację ukazującą sportowego ducha placówki. Na sportowym etapie rywalizacji zadaniem uczestników będzie wykonanie prostych ćwiczeń przygotowanych przez ambasadorów. Im większa liczba aktywnych uczniów, tym lepsza pozycja szkoły w rankingu. Kluczem do sukcesu jest zatem nie poziom sportowy, a uczestnictwo i zaangażowanie całej społeczności szkolnej. Dzięki takiemu podejściu każdy uczeń ma znaczenie. Nawet ten, który zwykle niechętnie bierze udział w zajęciach wychowania fizycznego. Wyjątkowość Drużyny Energii polega na wyrównywaniu szans. Szkoły rywalizują w kategoriach dopasowanych do ich wielkości, co sprawia, że nawet najmniejsze placówki z małych miejscowości mają szansę na zwycięstwo. Inauguracja akcji odbyła się w gdańskiej Ergo Arenie. Początkowo zgłoszenia miały być przyjmowane do końca kwietnia, ale organizatorzy zdecydowali się wydłużyć termin do 5 maja.

Co można wygrać? Aż 100 wyróżnionych placówek otrzyma łącznie 3 tys. kompletów profesjonalnej odzieży sportowej. Pięć najlepszych dostanie pieniądze na unowocześnienie szkolnych obiektów sportowych, zakup sprzętu lub remont sali gimnastycznej. Pięciu finalistów pojedzie na dwudniowe wycieczki, a nauczyciele i szkolni koordynatorzy za zmotywowanie swoich podopiecznych do działania i zarażanie ich sportowym duchem zostaną uhonorowani voucherami zakupowymi. Ponadto w wyróżnionych szkołach lekcje wychowania fizycznego poprowadzą znani sportowcy związani z Drużyną Energii.

Drużyna Energii to więcej niż szkolny WF

Wśród ambasadorów Drużyny Energii są m.in. Piotr Gruszka, mistrz Europy i legenda polskiej siatkówki oraz Kacper Gołębiowski, popularny YouTuber promujący aktywny styl życia. W programie uczestniczą również między innymi Jerzy Mielewski – komentator i dziennikarz sportowy, Izabela Bełcik – mistrzyni Europy w piłce siatkowej, Hanna Maliszewska – czołowa reprezentantka Polski w rugby, od lat będąca filarem kobiecej kadry narodowej, Jakub Schenk –kapitan Energa Trefl Sopot, Przemysław Gizak – zdobywca tytułów Mistrza Świata i Europy, choreograf i instruktor tańca jazzowego, Piotr Papaj – zawodnik Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn, Magdalena Makurat – trenerka koszykówki, Energa MaMa Kosz, Katarzyna Kałużna – piłkarka Stomilanek Olsztyn, a także Barbara Brotaj i Marta Tumiłowicz – laureatki poprzedniej edycji.

W 9. edycji programu debiutuje nowa kategoria – Energia Tańca. Rozszerzenie formuły pokazuje, że aktywność fizyczna ma wiele twarzy i każdy uczeń, bez względu na predyspozycje, znajdzie tu przestrzeń do wyrażenia emocji i budowania pewności siebie. Do Drużyny Energii zaproszono Michała Danilczuka, tancerza, instruktora i jurora „You Can Dance”.

– Taniec to energia, która powoduje radość. W tej edycji chciałbym rozwijać tę pasję wśród dzieci, ponieważ taniec poprawia sylwetkę, poczucie rytmu i pewność siebie. Emocje są w tańcu kluczowe, bo te niewyrażone zanikają bez śladu, a my chcemy je wydobyć i ukazać. Taniec wyzwala endorfiny i sprawia, że po prostu czujemy się dobrze – wyjaśnia Michał Danilczuk, kapitan kategorii Energia Tańca.

Pół miliona na sportowe pasje

W tym roku wyjątkowa ma być też kwota, którą Energa z Grupy ORLEN przeznaczy na wsparcie rozwoju kultury fizycznej w polskich szkołach.

– Przeznaczamy ponad pół miliona złotych na stroje i nagrody, które mają realnie motywować uczniów do ruchu i pomagać im budować zdrowe nawyki – tłumaczy Magdalena Marszałkowska, dyrektor departamentu marketingu Energi.

Dodatkowo firma inwestuje 75 tys. złotych w rozwój szkolnych przestrzeni sportowych.

– Chcemy, aby codzienna aktywność była dla młodzieży jeszcze bardziej dostępna. Aż 3 tys. uczestników ze 100 szkół otrzyma profesjonalne stroje sportowe od Energi. Będzie to symbol przynależności do jednej, wspólnej Drużyny Energii i coś więcej niż zwykły strój. Dzięki temu uczestnicy mogą poczuć, że naprawdę tworzą jedną ekipę, wspólnie przeżywać sportowe emocje, uczyć się współdziałania, wspierania się i przeżywać razem rzeczy, które zostają na długo, budując przy tym świetne wspomnienia – dodaje Magdalena Marszałkowska.

Jak tłumaczą organizatorzy, Drużyna Energii to projekt, który wykracza poza sportową rywalizację. Kładzie bowiem nacisk także na edukację prozdrowotną, świadomy styl życia oraz ochronę środowiska, promując ideę zrównoważonego rozwoju.

– To projekt inny niż wszystkie. Tutaj nie ma presji na perfekcyjny wynik sportowy – liczy się wspólnota, chęć do działania i ogromna energia, którą przekazują nauczyciele. To wspaniałe uczucie widzieć, jak sport włącza do wspólnej zabawy całe klasy. Jako ambasadorzy jesteśmy po to, by pokazać młodzieży, że każdy ruch to krok w dobrą stronę – podkreśla Piotr Gruszka.

Patronat honorowy nad tegoroczną Drużyną Energii objęły Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Artykuł powstał na zlecenie Energi.