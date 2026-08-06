Kategoria artykułu: Polityka
Rekord wet i dekonstrukcja prawicy. Rok prezydentury Karola Nawrockiego
Pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego obfitował w napięcia z rządem premiera Donalda Tuska. Najistotniejszym politycznym skutkiem nie jest jednak blokowanie działań rządu.
06.08.2026, 05:15
Mija rok od rozpoczęcia prezydentury Karola Nawrockiego. W ciągu tych 12 miesięcy nie brakowało mocnych momentów. Fot. PAP/Paweł Supernak
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym przejawiała się konfrontacyjna polityka prezydenta Karola Nawrockiego wobec rządu Donalda Tuska.
- W jaki sposób prezydent próbował pokazać swoją polityczną sprawczość.
- Jaki jest najistotniejszy polityczny skutek pierwszego roku prezydentury.