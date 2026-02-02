Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Rekordowa liczba Polaków w drugim progu podatkowym. Poseł Polski 2050 uważa, że system nie sprzyja klasie średniej
W 2024 r. liczba Polaków przekraczających drugi próg podatkowy wyniosła ponad 1,9 mln osób. Poseł Polski 2050 Rafał Komarewicz chce to zmienić. Proponowany przez niego Pakiet dla klasy średniej ma na celu zmiany w kwocie wolnej od podatku i drugim progu podatkowym oraz ich coroczną waloryzację.
02.02.2026, 04:45
Poseł Rafał Komarewicz z Polski 2050 chce zmian w sferze podatków. Jego pomysł nie spodobał się liderowi partii. Fot. Sejm RP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym polega Pakiet dla klasy średniej proponowany przez posła Rafała Komarewicza z Polski 2050.
- Jak polityk chciałby zbilansować jego wprowadzenie.
- Jak w ostatnich latach zmieniała się liczba Polaków wchodzących w drugi próg podatkowy.