Rekordowe plony i... fala upadłości. Oto paradoksy rumuńskiego rolnictwa
Zbiory pszenicy, kukurydzy i słonecznika w Rumunii były w 2025 r. o ponad jedną trzecią wyższe niż rok wcześniej. Mimo to liczba upadłości w tamtejszym rolnictwie bije rekordy. Za tym paradoksem stoją m.in. zmiany klimatu i geopolityka.
03.08.2026, 04:00
Kukurydza to – obok pszenicy i słonecznika – jedna z trzech najważniejszych upraw rumuńskiego rolnictwa. Fot. Andrei Pungovschi/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego rekordowe zbiory zbóż w Rumunii nie uchroniły tamtejszych rolników przed upadłościami.
- Jakie czynniki doprowadziły do obecnego, najcięższego od dekad, kryzysu rumuńskiego rolnictwa.
- Dlaczego eksperci ostrzegają, że problemy mogą się pogłębiać i zagrozić całej rumuńskiej gospodarce.