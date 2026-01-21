Kategoria artykułu: Newsy
Rekordowe wyniki InPostu w 2025 r. Firma dostarczyła prawie 1,4 mld przesyłek
Grupa InPost przedstawiła wyniki zarówno za czwarty kwartał 2025 r., jak i za cały miniony rok. Spółka dostarczyła niemal 1,4 mld przesyłek i rozbudowała sieć Paczkomatów do 61 tys. urządzeń.
21.01.2026, 11:58
Rekordowe wyniki Grupy InPost w 2025 r. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak Grupa InPost osiągnęła rekordowy wynik blisko 1,4 mld dostarczonych paczek i które rynki odpowiadały za najszybszy wzrost.
- W jaki sposób przejęcia w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii oraz rozbudowa sieci Paczkomatów zmieniły skalę działalności InPostu w Europie oraz wpłynęły na wyniki operacyjne i przychody spółki,
- Jak wyniki InPostu za czwarty kwartał 2025 r. oceniają analitycy.