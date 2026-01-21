Rekordowe wyniki InPostu w 2025 r. Firma dostarczyła prawie 1,4 mld przesyłek

Grupa InPost dostarczyła w 2025 r. rekordowy wolumen przesyłek – niemal 1,4 mld paczek, co oznacza wzrost o 25 proc. rok do roku. Także czwarty kwartał przyniósł wyraźne przyspieszenie wolumenów. Na dobre wyniki spółki złożyły się zarówno strategiczne przejęcia, jak i dynamiczna rozbudowa sieci Paczkomatów.

– Rok 2025 był przełomowy dla Grupy InPost. Osiągnęliśmy rekordowe wolumeny i rozszerzyliśmy sieć dostaw out of home. Zrealizowaliśmy dwa kluczowe przejęcia – Yodela w Wielkiej Brytanii i Sendinga w Hiszpanii – które wzmocniły naszą obecność na najważniejszych rynkach. Dostarczenie niemal 1,4 mld przesyłek oraz instalacja ponad 14 tys. nowych maszyn najlepiej pokazują skuteczność naszego modelu biznesowego i zaufanie klientów. W 2026 r. będziemy koncentrować się na innowacjach, poprawie jakości usług oraz dalszej rozbudowie sieci – podkreśla Rafał Brzoska, założyciel i prezes Grupy InPost.

W czwartym kwartale 2025 r. Grupa InPost dostarczyła 417,6 mln przesyłek (wzrost o 30 proc. rdr). Z danych firmy wynika, że w Polsce wolumen paczek osiągnął poziom 220,2 mln (wzrost o 5 proc. rdr). W strefie euro wyniósł 104,8 mln (wzrost o 23 proc. rdr). W Wielkiej Brytanii wolumen przesyłek wzrósł niemal trzykrotnie, do 92,6 mln paczek rdr. Podczas najbardziej pracowitego dnia sezonu firma obsłużyła w całej Europie 15 mln przesyłek.

Dobre dane za cały 2025 r.

Równie mocno prezentują się dane roczne. W całym 2025 r. Grupa InPost dostarczyła niemal 1,4 mld paczek, co oznacza wzrost o 25 proc. rdr. W Polsce wolumen wyniósł 763,1 mln przesyłek (wzrost o 8 proc. rdr), w strefie euro – 339,5 mln (wzrost o 17 proc. rdr), a w Wielkiej Brytanii – 262,1 mln paczek, niemal trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.

Spółka kontynuowała także rozbudowę sieci out of home. Na koniec 2025 r. działało 94,5 tys. punktów OOH, w tym 61 tys. Paczkomatów. W ciągu roku uruchomiono 14,2 tys. nowych maszyn, co oznacza wzrost o 30 proc. rdr. Liczba Paczkomatów w Polsce przekroczyła 28 tys.. W strefie euro jest już ponad 19 tys., a w Wielkiej Brytanii zbliżyła się do 14 tys.

Mocny trzeci kwartał i wzrost przychodów

Wyniki czwartego kwartału były kontynuacją silnego trendu widocznego już wcześniej. W trzecim kwartale 2025 r. InPost dostarczył 351,5 mln przesyłek, co oznacza wzrost o 34 proc. rdr. Tempo wzrostu przewyższało dynamikę całego rynku e-commerce. Największe przyrosty odnotowano w Wielkiej Brytanii (219 proc. rdr), w strefie euro (24 proc. rdr) oraz w Polsce (10 proc. rdr).

Przełożyło się to również na wyniki finansowe. Przychody w trzecim kwartale 2025 r. sięgnęły niemal 3,8 mld zł. To oznacza wzrost o 49 proc. rdr i wynik wyraźnie lepszy od oczekiwań analityków, którzy prognozowali 3,67 mld zł. Najszybciej rosły przychody w Wielkiej Brytanii (307 proc. rdr), następnie w strefie euro (37 proc. rdr) oraz w Polsce (13 proc. rdr).

Przejęcie Yodel a kluczowe dla rynku brytyjskiego

Istotnym czynnikiem stojącym za poprawą wyników było przejęcie brytyjskiej firmy kurierskiej Yodel w kwietniu 2025 r. Była to jedna z najważniejszych transakcji w historii InPostu. Spółka zainwestowała ponad pół miliarda złotych, przejmując pakiet dający 100 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

Proces przejęcia był kwestionowany przez podmioty powiązane z poprzednim właścicielem, Jacobem Corlettem, które próbowały zablokować restrukturyzację firmy. W czerwcu 2025 r. brytyjski sąd oddalił jednak zarówno ten wniosek, jak i próbę apelacji. Jednocześnie przyznał Yodelowi 248 tys. funtów kosztów pośrednich.

Oferta zakupu InPostu

Przy tak dobrych wynikach finansowych pojawiła się oferta zakupu wszystkich akcji InPostu. Spółka otrzymała formalną propozycję, a decyzję w tej sprawie ma podjąć specjalny komitet złożony z przedstawicieli rady nadzorczej oraz zarządu.

Jak informuje Sky News, na czele konsorcjum, które złożyło ofertę, stoi mniejszościowy akcjonariusz InPostu – fundusz Advent International. Według źródeł portalu w przedsięwzięcie mogą być również zaangażowani inni udziałowcy spółki, w tym czeska grupa inwestycyjna PPF.

Analitycy ostrzegają przed „lekko negatywną” reakcją rynku

Analitycy Erste Group zwracają uwagę, że wzrost wolumenu paczek o 5 proc. w czwartym kwartale 2025 r. był niższy od wcześniejszych zapowiedzi spółki. Ich zdaniem może to być efekt sporu InPostu z Allegro.

„Naszym zdaniem niewielki spadek wolumenów APM rok do roku w czwartym kwartale 2025 r. może być częściowo odpowiedzialny za słabsze od oczekiwań wyniki. Wynika to m.in. z wysokiej bazy z czwartego kwartału 2024 r., kiedy realizowane były duże wolumeny dla Allegro. Jednocześnie może to wskazywać, że Allegro przejmuje coraz większą część wolumenów od InPostu” – napisał analityk Erste Piotr Bogusz.

Jak dodał, taki trend może przełożyć się na „lekko negatywną reakcję rynku”.

Jednocześnie analitycy zwracają uwagę na bardzo dobre wyniki w segmencie klasycznych przesyłek kurierskich, napędzanych przez międzynarodowych graczy e-commerce.

„W operacjach międzynarodowych spółka odnotowała wzrost wolumenów powyżej opublikowanych prognoz. Było to było efektem bardzo dobrej kondycji strefy euro oraz rynków zagranicznych” – podkreślił Piotr Bogusz.

Spór InPostu z Allegro

W czerwcu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające, sprawdzając, czy Allegro nie ogranicza konsumentom swobody wyboru formy dostawy. Użytkownicy platformy sygnalizowali, że system automatycznie zmienia wybraną metodę dostawy na automaty Allegro, jednocześnie silnie promując własną sieć.

W odpowiedzi 4 lipca InPost skierował sprawę do sądu arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Domaga się kary w wysokości 98,7 mln zł. Zgodnie z raportem, rozstrzygnięcie sporu spodziewane jest w czwartym kwartale 2026 r.

Główne wnioski Rok 2025 był dla Grupy InPost okresem rekordowego wzrostu skali działalności. Spółka dostarczyła niemal 1,4 mld przesyłek, wyraźnie zwiększając wolumeny zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Szczególnie dynamiczny był rozwój w Wielkiej Brytanii oraz w strefie euro, a wzrost utrzymywał się we wszystkich kwartałach roku. Skala operacji pokazuje, że InPost rośnie szybciej niż cały europejski rynek e-commerce. Kluczowym czynnikiem stojącym za tymi wynikami była konsekwentnie realizowana strategia ekspansji zagranicznej oraz rozbudowy infrastruktury logistycznej. Przejęcia Yodel a w Wielkiej Brytanii oraz Sendinga w Hiszpanii wzmocniły pozycję spółki na kluczowych rynkach, a równolegle intensywnie rozwijano sieć out of home . W samym 2025 r. uruchomiono ponad 14 tys. nowych Paczkomatów, co istotnie zwiększyło dostępność usług i potencjał operacyjny firmy. Jednocześnie analitycy zwracają uwagę na wolniejszy od oczekiwań wzrost wolumenów w Polsce w czwartym kwartale, co częściowo wiązane jest ze sporem z Allegro. Na tym tle szczególnego znaczenia nabiera informacja o zainteresowaniu przejęciem całej spółki przez konsorcjum inwestorów. To sygnał, że InPost znalazł się w kluczowym momencie strategicznym, który może zadecydować o kierunku jego dalszego rozwoju w kolejnych latach.

Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO, należący do Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ