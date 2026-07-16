Kategoria artykułu: Sport
Rekordowy mundial mimo horrendalnych cen. Kibice dopisali, a obawy okazały się przesadzone
Jeszcze kilka miesięcy przed rozpoczęciem finałów mistrzostw świata w piłce nożnej wielu ekspertów zastanawiało się, czy rekordowo wysokie ceny biletów nie odbiją się na frekwencji. FIFA po raz pierwszy zdecydowała się na zastosowanie modelu dynamicznych cen, dobrze znanego kibicom w USA, ale budzącego spore kontrowersje w Europie.
16.07.2026, 04:00
Wypełniony po brzegi MetLife Stadium w East Rutherford podczas meczu Francja-Senegal. Na tym obiekcie zaplanowano też finał mundialu. Fot. Darrian Traynor/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie były największe obawy ekspertów przed mundialem.
- Jakie rekordy były śrubowane w mistrzostwach świata.
- Jaki wpływ na frekwencję miały stadiony.