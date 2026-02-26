Kategorie artykułu: Newsy Polityka
Sterownia PSE w reportażu to darmowy prezent dla obcych służb. W tle kontrowersje wokół szefa bezpieczeństwa
System energetyczny i to, jak funkcjonuje, jest jedną z najbardziej wrażliwych państwowych tajemnic. Zakłócenie go może mieć gigantyczne konsekwencje dla całego państwa. Czy Polskie Sieci Energetyczne w reportażu „The Wall Street Journal” nie wystawiły się same na strzał?
26.02.2026, 04:15
Reportaż, który pokazał za dużo? PSE się broni i nie odpowiada na pytania o ważnego dyrektora. Fot. Scott Barbour/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co pokazano w materiale „The Wall Street Journal” i jakie mogą być tego konsekwencje.
- Czy firma nie naraziła się na zbyt wielkie niebezpieczeństwo, publikując takie, a nie inne zdjęcia.
- Kim jest szef bezpieczeństwa Polskich Sieci Elektroenergetycznych i jakie są jego koleje zawodowego losu.