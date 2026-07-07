Reprezentacja Argentyny wygrywa, ale federacja ma problem. W tle Messi i Claudio Tapia
Teorie o wpływie Leo Messiego na powołania do reprezentacji Argentyny wracają od lat. Dowodów na dyktowanie decyzji selekcjonerowi brakuje, ale problemy prezesa AFA Claudia Tapii i spór wokół federacji pokazują, że argentyńska piłka ma znacznie większy problem.
07.07.2026, 04:45
Leo Messi po strzeleniu drugiego gola w meczu z Austrią. Była to jego piąta bramka na tym mundialu. Fot. Tullio Puglia/ FIFA/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy to prawda, że Leo Messi dyktuje selekcjonerowi Argentyny, kogo ma powoływać.
- Jakie problemy ma Claudio Tapia, prezes argentyńskiej federacji.
- Dlaczego afera w argentyńskiej piłce ma wymiar polityczny.