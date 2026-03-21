Republika gangów. Jak Haiti utraciło kontrolę nad własnym losem
Początek tego roku miał przynieść Haiti nową głowę państwa i demokratyczny reset. Zamiast tego przyniósł rozpad Przejściowej Rady Prezydenckiej i kolejny dowód na to, że państwo istnieje już głównie formalnie. Łańcuchy dostaw przejęte przez gangi, politycy namaszczani przez obce mocarstwa i wyraźnie spóźniona interwencja międzynarodowa. Zaglądamy za kulisy politycznego i gospodarczego rozpadu państwa, w którym nie ma już tak naprawdę z kim negocjować.
21.03.2026, 07:30
Codzienne życie toczy się w Port-au-Prince, gdzie uczniowie wychodzą ze szkoły, a mieszkańcy pracują, handlują, przemieszczają się i organizują swoje codzienne sprawy mimo trudności, z jakimi się mierzą. Dzieje się to w czasie, gdy uzbrojone instytucje kontynuują działania mające na celu przywrócenie porządku i stabilności. Fot. Guerinault Louis/Anadolu via Getty Images
- W jaki sposób Haiti stało się krajem bez władz mających społeczny mandat do rządzenia.
- Jak haitańskie gangi przejęły kontrolę nad zrujnowaną gospodarką i logistyką, tworząc własny system parapodatkowy oparty na haraczach.
- Jakie katastrofy i kryzysy najprawdopodobniej trwale pozbawiły to państwo zdolności do odbudowy.