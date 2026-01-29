Kategorie artykułu: Lifestyle Społeczeństwo
Rewolucja w sprzedaży i reklamie alkoholu. W sejmie nowe projekty o wychowaniu w trzeźwości
Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju oraz zakaz reklamy alkoholu oraz ich bezalkoholowych odpowiedników w całej przestrzeni publicznej to jedne z głównych założeń projektów Lewicy i Polski 2050. To oznacza, że zmiany na rynku obejmą nie tylko sektor handlowy, ale także sport, kulturę i gastronomię, gdzie do tej pory mogliśmy zobaczyć loga wielu marek z branży alkoholowej na telebimach, bandach czy parasolach i leżakach w restauracyjnych ogródkach.
Projekty Lewicy i Polski 2050 dotyczące zakazu reklamy zakładają m.in. brak loga marek piw alkoholowych i bezalkoholowych na leżakach, parasolach i innych gadżetach dostępnych podczas festiwali muzycznych, wydarzeń sportowych oraz w ogródkach restauracyjnych. Fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie zmiany czekają nas w związku z projektami nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- Co o projektach mówią posłanki Joanna Wicha z Lewicy oraz Wioleta Tomczak z Polski 2050.
- Jaka jest odpowiedź browarów na proponowane zmiany dotyczące sprzedaży i zakazu reklamy alkoholu.