Kategoria artykułu: Sport
Robert Lewandowski może zawitać nad Bosfor. Ile zarobiłby i jaki miałby status w gigancie z Turcji?
Przez wiele miesięcy przyszłość Roberta Lewandowskiego była obiektem nieustannych spekulacji. Media prześcigały się w doniesieniach, łącząc kapitana reprezentacji Polski z lukratywnymi kontraktami w Saudi Pro League, przeprowadzką do amerykańskiej MLS czy przenosinami do Serie A. Choć te kierunki wydawały się najbardziej naturalnym krokiem w końcowej fazie kariery napastnika, niewykluczone, że niebawem nowym domem Polaka stanie się Turcja.
03.06.2026, 16:00
Robert Lewandowski podczas pożegnania z kibicami FC Barcelony. Teraz Polak może przenieść się do ligi tureckiej (fot. Getty Images).
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile Robert Lewandowskiego mógłby zarobić w Fenerbahçe SK i jak jego wynagrodzenie wypadałoby na tle obecnie najlepiej zarabiających piłkarzy w lidze tureckiej.
- W jaki sposób Robert Lewandowski stał się jedną z postaci wykorzystywanych w kampanii wyborczej przez kandydatów na prezesa klubu.
- Jaką transferową ofensywę planuje w letnim oknie transferowym Fenerbahçe SK.